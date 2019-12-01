Поразка в овертаймі: українець набрав 15 очок в матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Центровий "Атланти Хокс" та збірної України Олексій Лень провів результативний матч НБА проти "Індіани", передає кореспондент УНН.
Лень з'явився на паркет в середині чверті та з першої спроби зумів забити м'яч із спротивом Майлза Тьорнера. Далі уродженець Антрациту реалізував два штрафні, а також одним дотиком відзначився з передачі Редіша, допомігши "Атланті" піти на першу перерву ведучи у рахунку 23:22.
У другому проміжку Лень відзначився двома забитими м'ячами з гори. Ще один слем-данк українець оформив в овертаймі, але це не допомогло його команді перемогти – 104:105.
Вийшовши з лав, Лень отримав 29 хвилин ігрового часу, набрав 15 очок (5/8 двоочкових, 5/6 штрафних), зібрав 9 підбирань (4 у нападі) та зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 4 фолах.
Відзначимо, що партнер Леня по команді Трей Янг набрав 49 очок.
Примітно, що у попередній грі проти "Мілуокі" тренер "яструбів" не дав ігрового часу нашому земляку.
Додамо, "Хокс" зазнав вже 15 поразки в 19 матчах і йде останнім у таблиці Східної конференції НБА.