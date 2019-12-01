Поразка в овертаймі: українець набрав 15 очок в матчі НБА

ukru
18:19 • 9611 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 37295 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 56053 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 121328 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 111990 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 131802 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 129216 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127669 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171687 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268689 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
30 %
755 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 83312 перегляди
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 27814 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 58682 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 101595 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 54707 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 16841 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 121332 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 131803 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 129219 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 113519 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 9632 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 18119 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 16258 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 54683 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 83293 перегляди
Актуальне
Поразка в овертаймі: українець набрав 15 очок в матчі НБА

Поразка в овертаймі: українець набрав 15 очок в матчі НБА

Київ • УНН

 • 8503 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Центровий "Атланти Хокс" та збірної України Олексій Лень провів результативний матч НБА проти "Індіани", передає кореспондент УНН.

Лень з'явився на паркет в середині чверті та з першої спроби зумів забити м'яч із спротивом Майлза Тьорнера. Далі уродженець Антрациту реалізував два штрафні, а також одним дотиком відзначився з передачі Редіша, допомігши "Атланті" піти на першу перерву ведучи у рахунку 23:22.

У другому проміжку Лень відзначився двома забитими м'ячами з гори. Ще один слем-данк українець оформив в овертаймі, але це не допомогло його команді перемогти – 104:105.

Вийшовши з лав, Лень отримав 29 хвилин ігрового часу, набрав 15 очок (5/8 двоочкових, 5/6 штрафних), зібрав 9 підбирань (4 у нападі) та зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 4 фолах.

Відзначимо, що партнер Леня по команді Трей Янг набрав 49 очок.

Примітно, що у попередній грі проти "Мілуокі" тренер "яструбів" не дав ігрового часу нашому земляку.

Додамо, "Хокс" зазнав вже 15 поразки в 19 матчах і йде останнім у таблиці Східної конференції НБА.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.23
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,015.50
S&P 500
$5,652.09
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,020.20
Ethereum
$1,968.95