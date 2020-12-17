Понад 200 тис. ФОПів вже подали заявки на отримання “карантинних” 8 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Для отримання обіцяної підтримки бізнесу на карантині у вигляді одноразової допомоги у 8 тис. гривень через державний сервіс "Дія" онлайн подали заяви вже понад 200 тис. осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства та комітету цифрової трансформації України.
“Уже більше 200 тис. українців подали заявку на отримання одноразової матеріальної допомоги для ФОП та найманих працівників у Дії”. Впровадження такої масштабної послуги в короткі терміни — унікальний випадок не лише для України, а й для світу”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після запуску сотні тисяч користувачів намагалися одночасно отримати послугу "Одноразової матеріальної допомоги для ФОП та найманих працівників" в понеділок, що спричинило затримку в роботі Дії.
“Команда Мінцифри оперативно збільшила потужності порталу та мобільного застосунку. Зараз система працює стабільно. Станом на 11:00 17 грудня 160 556 ФОП та найманих працівників скористалися послугою в мобільному застосунку, ще 40 068 — подали заяву через портал”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, з 14 грудня портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тисяч гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження у січні.
Також нагадаємо, в Україні шахраї придумали "схему" з 8 тисячами для ФОПів і обманули вже до сотні людей.