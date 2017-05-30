Понад 14 тис. юнаків призвано до армії навесні в Україні - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. До Збройних сил України та інших військових формувань навесні призвано 14 тис. 135 юнаків. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Артур Артеменко, передає кореспондент УНН.
"До Збройних сил України та інших військових формувань призвано 14 тис. 135 юнаків. До лав Збройних сил України призвано 9 тис. 135 осіб, Національної гвардії України - 4 тис. 200 осіб, до лав Державної спеціальної служби транспорту - 800 осіб", - повідомив він.
Також А.Артеменко зазначив, що урядом, керівництвом держави та ЗСУ забезпечено умови проходження для призваних на строкову військову службу.
"Призовникам виплачується грошова допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів. Також вони перебувають на повному державному утриманні, а саме розміщуються у казармах, на кораблях, забезпечуються щоденним харчуванням та військовою формою одягу згідно з встановленими нормами. Виплачується щомісяця від 154 грн, в залежності від звання та посади, на особисті потреби", - сказав він.
Крім цього, як зазначив він, надається відпустка, при звільненні в запас виплачується вихідна грошова допомога у розмірі 8-ми посадових окладів (1232 - 1960 грн), з числа військових дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування - 12 окладів (1848 - 2940 грн).
Він додав, що військовослужбовці строкової військової служби до участі в АТО не залучаються.
Нагадаємо, у Міноборони заявили, що в 2020 році в складі боєготового резерву має бути 130 тис. осіб.