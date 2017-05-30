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Понад 14 тис. юнаків призвано до армії навесні в Україні - Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. До Збройних сил України та інших військових формувань навесні призвано 14 тис. 135 юнаків. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Артур Артеменко, передає кореспондент УНН.

Понад 14 тис. юнаків призвано до армії навесні в Україні - Міноборони

"До Збройних сил України та інших військових формувань призвано 14 тис. 135 юнаків. До лав Збройних сил України призвано 9 тис. 135 осіб, Національної гвардії України - 4 тис. 200 осіб, до лав Державної спеціальної служби транспорту - 800 осіб", - повідомив він.

Також А.Артеменко зазначив, що урядом, керівництвом держави та ЗСУ забезпечено умови проходження для призваних на строкову військову службу.

"Призовникам виплачується грошова допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів. Також вони перебувають на повному державному утриманні, а саме розміщуються у казармах, на кораблях, забезпечуються щоденним харчуванням та військовою формою одягу згідно з встановленими нормами. Виплачується щомісяця від 154 грн, в залежності від звання та посади, на особисті потреби", - сказав він.

Крім цього, як зазначив він, надається відпустка, при звільненні в запас виплачується вихідна грошова допомога у розмірі 8-ми посадових окладів (1232 - 1960 грн), з числа військових дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування - 12 окладів (1848 - 2940 грн).

Він додав, що військовослужбовці строкової військової служби до участі в АТО не залучаються.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що в 2020 році в складі боєготового резерву має бути 130 тис. осіб.

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