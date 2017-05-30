Более 14 тыс. юношей призвано в армию весной в Украине - Минобороны

"В Вооруженные силы Украины и другие военные формирования призвано 14 тыс. 135 юношей. В ряды Вооруженных сил Украины призваны 9 тыс. 135 человек, Национальной гвардии Украины - 4 тыс. 200 человек, в ряды Государственной специальной службы транспорта - 800 человек", - сообщил он.

Также А.Артеменко отметил, что правительством, руководством государства и ВСУ обеспечены условия прохождения для призванных на срочную военную службу.

"Призывникам выплачивается денежная помощь в размере двух прожиточных минимумов. Также они находятся на полном государственном обеспечении, а именно размещаются в казармах, на кораблях, обеспечиваются ежедневным питанием и военной формой одежды согласно установленным нормам. Выплачивается ежемесячно от 154 грн, в зависимости от звания и должности, на личные нужды", - сказал он.

Кроме этого, как отметил он, предоставляется отпуск, при увольнении в запас выплачивается выходное пособие в размере 8-ми должностных окладов (1232 - 1960 грн), из числа военных детей-сирот и лишенных родительской опеки - 12 окладов (1848 - 2940 грн).

Он добавил, что военнослужащие срочной военной службы к участию в АТО не привлекаются.

Напомним, в Минобороны заявили, что в 2020 году в составе боеготового резерва должно быть 130 тыс. человек.