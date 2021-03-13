Помер прессекретар В'ячеслава Чорновола

Цитата

“...помер батько мого сина - Дмитро Понамарчук. Під час тривалої хвороби Дмитра його доглядав Славко”, - повідомила вона.

Контекст

З 1991 року Понамарчук був прессекретарем В’ячеслава Чорновола, ще коли той був народним депутатом І скликання і кандидатом у президенти України.

Як повідомлялося, 25 березня 1999 року Понамарчук був в одному авто з В’ячеславом Чорноволом, коли той загинув в автокатастрофі на Київщині. Трагедія сталася на 5-му кілометрі автотраси Бориспіль-Золотоноша, коли Toyota Чорновола врізалася в КамАЗ із причепом, що розвертався посеред шосе.

В’ячеслав Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули на місці, а прессекретаря Дмитра Понамарчука госпіталізували з важкими травмами до лікарні.