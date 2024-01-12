Польща поставить Грузії зенітно-ракетні комплекси
Київ • УНН
Грузія підписує угоду про купівлю зенітних ракет у польської компанії MESKO S.A., прагнучи посилити свою обороноздатність за рахунок озброєння за стандартами НАТО.
Грузія закупить зенітно-ракетні комплекси у польської компанії MESKO S. A., передає УНН із посиланням на Міноборони Грузії.
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Угоду про закупівлю сьогодні у Тбілісі підписали заступник міністра оборони Грузії Георгій Хаїндрава та представники фірми.
Документ підготовлено у рамках програми розвитку Сил оборони Грузії.
На зустрічі сторони також говорили про важливість впровадження в Грузії сучасного озброєння стандартів НАТО, що сприятиме зміцненню обороноздатності країни.
Як пише Новини Грузія, MESKO – виробник озброєнь із майже 100-річною історією. Сьогодні компанія є правомочним постачальником військової продукції для військ НАТО.
Згідно з інформацією на сайті MESKO, компанія виготовляє кілька типів зенітно-ракетних комплексів. Які озброєння придбає Грузія, невідомо. Також у Міноборони не називають вартість угоди.
Грузія та Польща активно співпрацюють у сфері оборонного виробництва. Трохи більше року тому у Тбілісі розпочало роботу грузино-польське підприємство DELTA-WB, яке збирає безпілотники та готує операторів дронів.