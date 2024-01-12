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Актуальне
Польща поставить Грузії зенітно-ракетні комплекси

Польща поставить Грузії зенітно-ракетні комплекси

Київ • УНН

 • 30994 перегляди

Грузія підписує угоду про купівлю зенітних ракет у польської компанії MESKO S.A., прагнучи посилити свою обороноздатність за рахунок озброєння за стандартами НАТО.

Грузія закупить зенітно-ракетні комплекси у польської компанії MESKO S. A., передає УНН із посиланням на Міноборони Грузії.

Деталі

Угоду про закупівлю сьогодні у Тбілісі підписали заступник міністра оборони Грузії Георгій Хаїндрава та представники фірми.

Документ підготовлено у рамках програми розвитку Сил оборони Грузії.

На зустрічі сторони також говорили про важливість впровадження в Грузії сучасного озброєння стандартів НАТО, що сприятиме зміцненню обороноздатності країни.

Як пише Новини Грузія, MESKO – виробник озброєнь із майже 100-річною історією. Сьогодні компанія є правомочним постачальником військової продукції для військ НАТО.

Згідно з інформацією на сайті MESKO, компанія виготовляє кілька типів зенітно-ракетних комплексів. Які озброєння придбає Грузія, невідомо. Також у Міноборони не називають вартість угоди.

Грузія та Польща активно співпрацюють у сфері оборонного виробництва. Трохи більше року тому у Тбілісі розпочало роботу грузино-польське підприємство DELTA-WB, яке збирає безпілотники та готує операторів дронів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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