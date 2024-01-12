Польша поставит Грузии зенитно-ракетные комплексы для Грузии
Киев • УНН
Грузия подписывает соглашение о покупке зенитных ракет у польской компании MESKO S.A., стремясь усилить свою обороноспособность за счет вооружения по стандартам НАТО.
Грузия закупит зенитно-ракетные комплексы у польской компании MESKO S. A., передает УНН со ссылкой на Минобороны Грузии.
Детали
Соглашение о закупке сегодня в Тбилиси подписали заместитель министра обороны Грузии Георгий Хаиндрава и представители фирмы.
Документ подготовлен в рамках программы развития Сил обороны Грузии.
На встрече стороны также говорили о важности внедрения в Грузии современного вооружения стандартов НАТО, что будет способствовать укреплению обороноспособности страны.
Как пишет Новости Грузия, MESKO - производитель вооружений с почти 100-летней историей. Сегодня компания является правомочным поставщиком военной продукции для войск НАТО.
Согласно информации на сайте MESKO, компания производит несколько типов зенитно-ракетных комплексов. Какие вооружения приобретет Грузия, неизвестно. Также в Минобороны не называют стоимость сделки.
Грузия и Польша активно сотрудничают в сфере оборонного производства. Чуть больше года назад в Тбилиси начало работу грузино-польское предприятие DELTA-WB, которое собирает беспилотники и готовит операторов дронов.
Польша поставит Грузии зенитно-ракетные комплексы для Грузии
Грузия подписывает соглашение о покупке зенитных ракет у польской компании MESKO S. A., стремясь усилить свою обороноспособность за счет вооружения по стандартам НАТО.
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