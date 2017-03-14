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Поліція перекрила рух на столичному Хрещатику, активісти рушили маршем

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Активісти сформували колони і рушили столичним Хрещатиком, де поліція перекрила рух транспорту, передає кореспондент УНН.

Як повідомили активісти, вони йдуть до одного із офісів бізнесмена Ріната Ахметова.

"Марш добровольців скасували, ідемо в гості до Ріната Ахметова", - повідомив один із активістів.

Під час руху кілька разів було чути вибухи. Що саме вибухало - наразі невідомо.

Нагадаємо, 13 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що під час контрдиверсійної операції в зоні АТО силами спецоперацій затримано 43 особи, в яких виявлено зброю.

Нагадаємо, штаб блокади на сторінці у Facebook повідомляв, що на редуті “16 добровольчого батальйону” у Кривому Торці почався штурм у якому задіяна спецгрупа СБУ. Вона за підтримки БТР і спецназу поліції намагається вилучити у учасників Блокади офіційно зареєстровану зброю.

Українські Національні Новини

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