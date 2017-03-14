Поліція перекрила рух на столичному Хрещатику, активісти рушили маршем
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Активісти сформували колони і рушили столичним Хрещатиком, де поліція перекрила рух транспорту, передає кореспондент УНН.
Як повідомили активісти, вони йдуть до одного із офісів бізнесмена Ріната Ахметова.
"Марш добровольців скасували, ідемо в гості до Ріната Ахметова", - повідомив один із активістів.
Під час руху кілька разів було чути вибухи. Що саме вибухало - наразі невідомо.
Нагадаємо, 13 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що під час контрдиверсійної операції в зоні АТО силами спецоперацій затримано 43 особи, в яких виявлено зброю.
Нагадаємо, штаб блокади на сторінці у Facebook повідомляв, що на редуті “16 добровольчого батальйону” у Кривому Торці почався штурм у якому задіяна спецгрупа СБУ. Вона за підтримки БТР і спецназу поліції намагається вилучити у учасників Блокади офіційно зареєстровану зброю.