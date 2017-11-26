Поліцейські затримали на "зустрічі" понад 60 кримінальних авторитетів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сьогодні у Пущі-Водиці працівники карного розшуку головного та Оболонського управлінь поліції разом зі спецпризначенцями навідалися у ресторан, де зібралися люди, які намагалися впливати на криміногенну ситуацію у Києві та інших регіонах, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції.
“З’ясувалося, що більшість із них мають кримінальну біографію і відбували покарання за скоєння різних злочинів у місцях позбавлення волі, тож для ретельної перевірки більше 60-ти осіб доставили до управління поліції.
Під час огляду місця події також виявили кілька одиниць зброї, дозвільні документи на яку викликали підозру. Тож її вилучили для проведення експертизи. Після проведення дослідження слідчі приймуть процесуальне рішення і визначаться із правовою кваліфікацією події”, — розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.
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Всіх учасників, а це — понад 60 осіб — доставили до управління поліції для проведення ретельної перевірки.
Правоохоронці поспілкувалися із учасниками зустрічі та встановили їх особисті дані.