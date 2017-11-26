Поліцейські затримали на "зустрічі" понад 60 кримінальних авторитетів

“З’ясувалося, що більшість із них мають кримінальну біографію і відбували покарання за скоєння різних злочинів у місцях позбавлення волі, тож для ретельної перевірки більше 60-ти осіб доставили до управління поліції.

Під час огляду місця події також виявили кілька одиниць зброї, дозвільні документи на яку викликали підозру. Тож її вилучили для проведення експертизи. Після проведення дослідження слідчі приймуть процесуальне рішення і визначаться із правовою кваліфікацією події”, — розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

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Всіх учасників, а це — понад 60 осіб — доставили до управління поліції для проведення ретельної перевірки.

Правоохоронці поспілкувалися із учасниками зустрічі та встановили їх особисті дані.