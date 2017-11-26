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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 71678 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 58684 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 66674 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 74893 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Полицейские задержали на "встрече" более 60 криминальных авторитетов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сегодня в Пуще-Водице сотрудники уголовного розыска главного и Оболонского управлений полиции вместе со спецназовцами наведались в ресторан, где собрались люди, которые пытались влиять на криминогенную ситуацию в Киеве и других регионах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Выяснилось, что большинство из них имеют криминальную биографию и отбывали наказание за совершение различных преступлений в местах лишения свободы, поэтому для тщательной проверки более 60-ти человек доставили в управление полиции.

Во время осмотра места происшествия также обнаружили несколько единиц оружия, разрешительные документы на которую вызвали подозрение. Поэтому ее изъяли для проведения экспертизы. После проведения исследования следователи примут процессуальное решение и определятся с правовой квалификацией происшествия", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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Всех участников, а это - более 60 человек - доставили в управление полиции для проведения тщательной проверки.

Правоохранители пообщались с участниками встречи и установили их личные данные.

 

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