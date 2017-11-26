Полицейские задержали на "встрече" более 60 криминальных авторитетов

"Выяснилось, что большинство из них имеют криминальную биографию и отбывали наказание за совершение различных преступлений в местах лишения свободы, поэтому для тщательной проверки более 60-ти человек доставили в управление полиции.

Во время осмотра места происшествия также обнаружили несколько единиц оружия, разрешительные документы на которую вызвали подозрение. Поэтому ее изъяли для проведения экспертизы. После проведения исследования следователи примут процессуальное решение и определятся с правовой квалификацией происшествия", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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Всех участников, а это - более 60 человек - доставили в управление полиции для проведения тщательной проверки.

Правоохранители пообщались с участниками встречи и установили их личные данные.