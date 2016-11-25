Політолог щодо допиту В.Януковича: це зіпсоване піар-шоу

"На мій погляд, якщо коротко охарактеризувати те, що відбулося – це зіпсоване піар-шоу. Тому що планували організувати піар-шоу під час судового засідання. Прес-конференція мала стати другою серією у більш широкому контексті з більшим набором тез і навіть підготували ось ці три томи незрозуміло чого. Судячи з того, що відбулося, певною мірою є зрозумілою тактика, яку хотіли використати – Янукович мав виступити не в ролі свідка, як процесуально мало відбуватися, а в ролі прокурора. Замість того, щоб звинувачувати беркутівців і тих хто віддавав накази, вони хотіли звинувачувати Майдан. Це і була головна мета", - зазначив В.Фесенко.

Як повідомляв УНН, Святошинський райсуд переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада.

Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.