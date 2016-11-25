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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Политолог о допросе В.Януковича: это испорченное пиар-шоу

Киев • УНН

 • 8876 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович должен был выступить не в роли свидетеля, как процессуально должно было происходить, а в роли прокурора. Такое мнение в эфире "5 канала" заявил политолог Владимир Фесенко, передает УНН.

Политолог о допросе В.Януковича: это испорченное пиар-шоу

"На мой взгляд, если коротко охарактеризовать то, что произошло - это испорченное пиар-шоу. Потому что планировали организовать пиар-шоу во время судебного заседания. Пресс-конференция должна была стать второй серией в более широком контексте с большим набором тезисов и даже подготовили вот эти три тома непонятно чего. Судя по тому, что произошло в определенной степени понятна тактика, которую хотели использовать - Янукович должен выступить не в роли свидетеля, как процессуально должно было происходить, а в роли прокурора. Вместо того, чтобы обвинять беркутовцев и тех кто отдавал приказы, они хотели обвинять Майдан. Это и была главная цель", - отметил В.Фесенко.

Как сообщал УНН, Святошинский райсуд перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября.

Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.

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