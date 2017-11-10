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Поблизу столичного ТЦ загорілися складські приміщення

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Столичні рятувальники ліквідували пожежу у складському приміщенні на проспекті Ватутіна, 2 Т, де розташований торгівельний центр, передає УНН з посиланням на ДСНС Києва.

Повідомляється, що 9 листопада, о 23:59 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Ватутіна, 2 Т.

"Прибувши до місця події було встановлено, що за даною адресою сталося загорання складського приміщення (огородженого металопрофілем) з господарчими матеріалами (батути, пластикові пляжні лежаки та інші господарські матеріали), розміром 20х 10 м в підземному паркінгу", - зазначили в ДСНС.

За повідомленням рятувальників, о 02:47 пожежу було ліквідовано. Причини виникнення пожежі наразі зясовуються. Внаслідок цієї пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНН, на одеському промринку вночі палали склади.

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