Вблизи столичного ТЦ загорелись складские помещения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Столичные спасатели ликвидировали пожар в складском помещении на проспекте Ватутина, 2 Т, где расположен торговый центр, передает УНН со ссылкой на ГСЧС Киева.
Сообщается, что 9 ноября, в 23:59 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре на проспекте Ватутина, 2 Т.
"Прибыв к месту происшествия было установлено, что по данному адресу произошло возгорание складского помещения (огороженного металлопрофилем) с хозяйственными материалами (батуты, пластиковые пляжные лежаки и другие хозяйственные материалы), размером 20х10 м в подземном паркинге", - отметили в ГСЧС.
По сообщению спасателей, в 2:47 пожар был ликвидирован. Причины возникновения пожара пока выясняются. Вследствие этого пожара никто не пострадал.
Как сообщал УНН, на одесском промрынка ночью горели склады.