Вблизи столичного ТЦ загорелись складские помещения

Сообщается, что 9 ноября, в 23:59 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре на проспекте Ватутина, 2 Т.

"Прибыв к месту происшествия было установлено, что по данному адресу произошло возгорание складского помещения (огороженного металлопрофилем) с хозяйственными материалами (батуты, пластиковые пляжные лежаки и другие хозяйственные материалы), размером 20х10 м в подземном паркинге", - отметили в ГСЧС.

По сообщению спасателей, в 2:47 пожар был ликвидирован. Причины возникновения пожара пока выясняются. Вследствие этого пожара никто не пострадал.

Как сообщал УНН, на одесском промрынка ночью горели склады.