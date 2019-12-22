По всій Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Вдень у неділю у південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
"Вдень 22 грудня у південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у наступні три доби на більшій частині територї України пройдуть дощі, денна температура повітря 24 грудня знизиться до 4-9 градусів тепла.