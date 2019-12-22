По всей Украине объявили штормовое предупреждение

"Днем 22 декабря в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах порывы ветра 15-20 м / с, на высокогорье 25-28 м / с (I уровень опасности, желтый)", говорится в сообщении.

Напомним, в следующие трое суток на большей части территории Украины пройдут дожди, дневная температура воздуха 24 декабря снизится до 4-9 градусов тепла.