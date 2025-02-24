По всій Україні повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К

По Україні масштабна повітряна тривога на тлі злету ворожого МіГ-31К, що є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", пише УНН.

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К! - попередили у Повітряних силах ЗСУ у соцмережах.

Повітряна тривога - у всіх областях України.

Над Україною збили 113 зі 185 ворожих дронів, 71 - не досяг цілей

Доповнення

Тим часом до України прибули європейські лідери - до третіх роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну.