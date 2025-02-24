По всій Україні повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К
Київ • УНН
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К. До України тим часом прибули європейські лідери на треті роковини вторгнення рф.
По Україні масштабна повітряна тривога на тлі злету ворожого МіГ-31К, що є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", пише УНН.
Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!
Повітряна тривога - у всіх областях України.
Над Україною збили 113 зі 185 ворожих дронів, 71 - не досяг цілей24.02.25, 08:14 • 25319 переглядiв
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Тим часом до України прибули європейські лідери - до третіх роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну.