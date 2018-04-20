Півзахисник Безус відзначився голом зі штрафного в чемпіонаті Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Український футболіст бельгійського “Сент-Трюйдена” Роман Безус оформив забитий гол у протистоянні внутрішньої першості проти “Беерсхота”, інформує УНН з посиланням на сайт “Сент-Трюйдена”.
Безус почав гру зі стартових хвилин і відкрив рахунок в середині першого тайму. Українець заробив на собі порушення правил і сам виконав штрафний з дальньої дистанції. Півзахисник обманув голкіпера і розвів стража воріт та м’яч по різним кутам, а “Сент-Трюйден” святкував впевнений виграш 3:1.
Зауважимо, що команда Безуса веде боротьбу за путівку в Лігу Європи — на один пункт відстає від “Локерена”.
Додамо, що екс-футболіст “Динамо”, “Ворскли”, “Дніпра” забив втретє у нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії із 21 проведеного матчу.