Письменник Рушді відключений від апарата ШВЛ і може говорити

Деталі

Повідомляється, що Рушді залишився в лікарні із серйозними травмами, але його колега-автор Аатіш Тасір написав увечері в Твіттері, що він «не підключений до апарату штучної вентиляції легень і розмовляє (і жартує)». Агент Рушді, Ендрю Вайлі, підтвердив цю інформацію, не надавши додаткових подробиць.

Раніше того ж дня чоловік, обвинувачений у нападі на нього в п'ятницю, не визнав себе винним у замаху на вбивство та звинуваченні у нападі в тому, що прокурор назвав «заздалегідь спланованим» злочином.

Суддя наказав тримати його під вартою без застави.

Адвокат Хаді Матара виступив із заявою від його імені під час пред'явлення звинувачення у західному Нью-Йорку. Підозрюваний постав перед судом у чорно-білому комбінезоні та білій масці, його руки були скуті перед ним.

Доповнення

У США напали на письменника Салмана Рушді перед його лекцією у місті Чаутоква, штат Нью-Йорк.

Контекст

Салман Рушді народився Індії. В Ірані він вважається святотатцем, його роман Сатанинські вірші «про іслам заборонений до друку. У 1989 році тодішній духовний лідер Ірану аятолла Хомейні видав фетву, яка закликає стратити письменника смертю. За вбивство Рушді було призначено нагороду у 3 млн доларів.