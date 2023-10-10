Андрій Пишний заперечив інформацію про свою відставку

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"У перерві між зустрічами зі здивуванням дізнався, що я буцім-то написав заяву про звільнення з посади голови НБУ й обрав для цього саме Марракеш. Ця інформація не відповідає дійсності", - написав Пишний.

Він заявив, що "працюємо далі" і "обов’язково повернемося в Україну з результатами".

Нагадаємо

Раніше з'явилася інформація, що Пишний подав у відставку з посади за станом здоров'я.