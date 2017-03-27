Підсумки вікторини “Лотереї: Всесвітня історія”

Перемогу у третій хвилі вікторини отримала киянка — Оксана Бугайчук. Пані Оксана була обрана "методом випадковості" серед 861 учасника, які надали правильні відповіді у своїх коментарях до повідомлення з запитаннями вікторини у Facebook. Третя переможниця, як і двоє її попередниць, як приз отримає сертифікат на яскраві емоції сумою 1000 гривень, які зможе обрати самостійно.

Правильні відповіді третьої хвилі вікторини “Лотереї: Всесвітня історія”:

1. Як називалися лотереї для малозабезпечених громадян в Стародавньому Римі? Правильна відповідь: “Папірці щастя”.

2. Куди надходить весь прибуток, отриманий від продажу лотерейних квитків в Ісландії? Правильна відповідь: на спорт і розвиток молодіжних проектів.

3. Розіграш якої лотереї ви можете дивитися щонеділі вранці в ефірі одного з телеканалів? Правильна відповідь: “Лото-Забава”.

За умовами вікторини “Лотереї: Всесвітня історія” суперпереможець визначався "методом випадковості" за допомогою ресурсу random.org серед 1998 учасників, які надсилали правильні відповіді протягом трьох етапів конкурсу. Суперпереможцем стала Юлія Омельяненко, яка й поїде у європейське турне країнами, де лотереї у пошані.