Итоги викторины "Лотереи: Всемирная история"

Победу в третьей волне викторины одержала киевлянка - Оксана Бугайчук. Оксана была выбрана "методом случайности" среди 861 участника, которые предоставили правильные ответы в своих комментариях к сообщению с вопросами викторины в Facebook. Третья победительница, как и двое ее предшественниц, в качестве приза получит сертификат на яркие эмоции суммой 1000 гривен, которые сможет выбрать самостоятельно.

Правильные ответы третьей волны викторины "Лотереи: Всемирная история":

1. Как назывались лотереи для малообеспеченных граждан в Древнем Риме? Правильный ответ: "Бумажки счастья".

2. Куда поступает вся прибыль, полученная от продажи лотерейных билетов в Исландии? Правильный ответ: на спорт и развитие молодежных проектов.

3. Розыгрыш какой лотереи можно смотреть каждое воскресенье утром в эфире одного из телеканалов? Правильный ответ: "Лото-Забава".

По условиям викторины "Лотереи: Всемирная история" суперпобедитель определялся "методом случайности" с помощью ресурса random.org среди 1998 участников, которые присылали правильные ответы в течение трех этапов конкурса. Суперпобедителем стала Юлия Омельяненко, которая и поедет в европейское турне по странам, где лотереи в почете.