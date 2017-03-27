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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 115008 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 130208 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 138148 просмотра

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11 марта, 14:12 • 129372 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 120667 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106824 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107748 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103988 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Итоги викторины "Лотереи: Всемирная история"

Итоги викторины "Лотереи: Всемирная история"

Киев • УНН

 • 7975 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Интеллектуальное соревнование украинских знатоков и любителей истории лотерей успешно завершилось. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л." на своем сайте, передает УНН.

Победу в третьей волне викторины одержала киевлянка - Оксана Бугайчук. Оксана была выбрана "методом случайности" среди 861 участника, которые предоставили правильные ответы в своих комментариях к сообщению с вопросами викторины в Facebook. Третья победительница, как и двое ее предшественниц, в качестве приза получит сертификат на яркие эмоции суммой 1000 гривен, которые сможет выбрать самостоятельно.

Правильные ответы третьей волны викторины "Лотереи: Всемирная история":

1. Как назывались лотереи для малообеспеченных граждан в Древнем Риме? Правильный ответ: "Бумажки счастья".
2. Куда поступает вся прибыль, полученная от продажи лотерейных билетов в Исландии? Правильный ответ: на спорт и развитие молодежных проектов.
3. Розыгрыш какой лотереи можно смотреть каждое воскресенье утром в эфире одного из телеканалов? Правильный ответ: "Лото-Забава".

По условиям викторины "Лотереи: Всемирная история" суперпобедитель определялся "методом случайности" с помощью ресурса random.org среди 1998 участников, которые присылали правильные ответы в течение трех этапов конкурса. Суперпобедителем стала Юлия Омельяненко, которая и поедет в европейское турне по странам, где лотереи в почете.

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