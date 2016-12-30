Підбірка 25 кращих цитат світових лідерів за 2016 рік

25. Президент Зібвабве Роберт Мугабе

"Мене вважали мертвим, але я, як завжди, воскрес".

Найстаріший президент світу Р.Мугабе - "динозавр" африканської політики, який вижив. В буквальному сенсі. Місцева пресса час від часу хоронила його, але це аж ніяк не входить в плани африканського політика. У свої 92 роки він знову збирається балотуватися на виборах президента у 2018 році на 8-річний термін каденції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Зімбабве відкрив пам'ятник самому собі



24. Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі

"Я не знаю до якої партії належить моя дружина, але вона точно належить до моєї кухні, вітальні та до інших кімнат".

Дружина лідера Нігерії розкритикувала політику свого чоловіка щодо складу Кабінету міністрів і сказала, що не буде підтримувати свого чоловіка на наступних виборах. На що він іронічно відправив її на кухню. При цьому сказав він це, стоячи поряд з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка після цього здивовано на нього поглянула.

23. Міністр фінансів Китаю Лоу Цзивей

"Ми повинні визнати деякі політичні ризики, наприклад, президентські вибори в деяких країнах".

В Китаї дійсно вбачають ймовірність нелегких відносин з США, і наведений вище коментар це ілюструє. Проте чи дійсно китайські чиновники готові до того, як може змінитися зовнішня політика США за президентства Д.Трампа, зокрема у питанні Тайваню? Тому в наступному році китайці пильно стежитимуть за всіма діями Д.Трампа.

22. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

"Поки ми не збережемо Лівію як єдине ціле і не стабілізуємо її, ми не зможемо створити гігантський табір біженців на середземноморському узбережжі Лівії".

У той час як в Європі розгорнулася внутрішня криза через навалу мігрантів, деякі лідери використали цю можливість, щоб спробувати перекроїти світ. Наприклад, угорський популіст В.Орбан вирішив, що з Лівії треба зробити гігантський табір біженців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС повинен збудувати "велике місто біженців" — Орбан

21. Президент України Петро Порошенко

"Європа все ще говорить одним голосом, але є й країни, в яких вже надто сильно чути російський акцент".

Україна, яка фактично перебуває у стані війни з Росією, за два роки створила потужну коаліцію навколо себе. Проте Україні все важче забезпечувати міжнародну підтримку своєї дипломатії, зважаючи на те, що існує загроза приходу до влади в європейських країнах сил, які йтимуть на компроміси з президентом РФ Володимиром Путіним.

20. Міністр фінансів ПАР Правін Гордван

"Дозвольте мені роботи мою роботу".

Африку в цьому році взагалі було не чути на фоні усіх подій в світі. Проте в Південноафриканській республіці розгорнулася політична боротьба. Міжусобні розбірки в країні дйшли до того, що союзники президента почали політично вмотивоване розслідування щодо міністра фінансів, якого збираються притягнути до кримінальної відповідальності за шахрайство.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Парламент ПАР дозволив забирати землі у білих фермерів

19. Президент Південноафриканської республіки Джейкоб Зума

"Я провів багато часу в ув’язненні. І я не боюсь тюрми, бо я сидів там".

Дж.Зума дійсно сидів у тюрмі 10 років в часи режиму апартеїду разом з Нельсоном Манделою. Проте цього року громадський захисник Тулі Мадонсела представив доповідь, в якій стверджується, що глава держави дозволив сім'ї олігархів Гупта індійського походження втручатися в державне управління і призначення міністрів, що викликало хвилю обурення в країні.

18. Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов

"Це розчарування, навіть за умови, що всі умови були забезпечені, а ви так і не змогли виправдати довіру Батьківщини".

Г.Бердимухамедов сказав ці слова олімпійській збірній Туркменістану, яка не привезла жодної медалі з олімпіади в Ріо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Туркменістані скасували вікову планку в 70 років для обрання президентом

17. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу

"Ми досі думаємо, що вони потребують часу, але які б цілі Північна Корея не ставила, вони це роблять зі швидкістю за межами нашої уяви".

Поки в Південній Кореї розбираються з імпічментом діючого президента, Північна Корея успішно займається запусками балістичних ракет. Наприклад, місяць назад вони провели навчання з відпрацювання ударів по Південній Кореї.

16. Кандидат в президенти Австрії від Партії свободи Норберт Гофер

"Ніхто б за мене не проголосував в США".

Австрійці, звісно, голосували за ультраправого політика, він отримав 46,2% голосів, вдруге програвши лідеру "зелених" Александру Ван дер Беллену. Перший тур президентських виборів відбувся у квітні 2016 року, тоді ультраправий Н.Гофер, набравши 36% голосів, А.Ван дер Беллен посів друге місце. За місяць відбувся другий тур, і тоді перемогу здобув А.Ван дер Беллен, випередивши Гофера на майже 31 тисячу голосів. Однак результати голосування були оскаржені через порушення й анульовані Конституційним судом Австрії.

15. Колишній президент Бразилії Інасіу Лула да Сілва

"Тільки Ісус Христос переможе мене тут, в Бразилії".

Лула да Сілва став одним з найпопулярніших політиків у світі завдяки численним кримінальним звинуваченням у корупції, що у кінцевому рахунку привело до влади його наступницю Ділму Русеф, яка була відправлена у відставку з поста президента Бразилії цього року через корупцію. Самого Лулу да Сілву поки ще не судили, і він ще має право балотуватися на пост президента.

14. Президент Сирії Башар Асад

"Політика має бути сумішшю між вашими інтересами і тим, як ви досягнете своєї мети, але, грунтуючись на цінностях. Це не означає, що мета виправдовує засоби, бо для злочинців мета виправдовує засоби, навіть незаконні та аморальні".

Особисті цінності Башара Асада в такому випадку очевидні.

Нагадаємо, що Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун поклав відповідальність за ситуацію в Сирії та загибель 300 тисяч людей на чинного президента Башара Асада.

13. Колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес

"Про що тут треба непокоїтися?".

Естонці мають причини непокоїтися через критику від новообраного президента США Д.Трампа щодо цінностей НАТО, причому один з радників Д.Трампа назвав Естонію "передмістям Санкт-Петербургу", але щонайменше один з лідерів країни зробив хоробрий вигляд і відповів на це.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-президент Естонії заявив про небезпеку розколу єдиного фронту ЄС проти РФ



12. Колишній прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці

"За нинішньої системи "кішка на автомагістралі між Флоренцією і морем протримається довше, ніж уряд".

М.Ренці оголосив про свій намір піти у відставку після того, як на референдумі більшість італійців відкинуло ініційовану ним конституційну реформу, яка передбачала зменшення частоти зміни урядів. Референдум провалився, і Рензі пішов, прослуживши всього 1000 днів на посаді.

Президент Італії Серджо Маттарелла 7 грудня прийняв відставку прем'єр-міністра країни Маттео Ренці.

11. Президент Філіппін Родріго Дутерте

"Я їздив по Давао на мотоциклі та патрулював вулиці, шукаючи неприємності. Я дійсно шукав сутичок, де я міг би вбити. Він одного разу так вбив підозрюваного в розповсюдженні наркотиків. Таким чином він хотів показати співробітникам поліції " якщо я можу зробити це, чому і ви не можете".

З 1 липня вже зафіксовано близько 6 тисяч смертей, пов’язаних з боротьбою Р.Дуерте з наркоторгівцями.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Філіппін пригрозив розривом відносин з США та вилаяв Б.Обаму

10. Папа Римський Франциск

"Я думаю, що ЗМІ повинні бути більш зрозумілими, більш прозорими і не опускатися - вибачте на слові - до копрофілії, тобто постійного бажання розповідати про скандали і гидоти, навіть якщо це правда".

За його словами, люди не можуть зробити серйозних висновків про ту чи іншу ситуацію, якщо ЗМІ підносять їм тільки частину правди, а не загальну картину.

9. Кандидат в президенти Франції від Національного фронту Марі Ле Пен

"Прийшов час відродитися національним державам".

Питання полягає в тому, чи настав цей час для ультраправого Національного фронту. Ле Пен, харизматичний лідер ультраправої партії, що відома популістськими заявами, є фаворитом у президентській гонці і ймовірно пройде в другий тур президентських виборів у Франції.

8. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді

"Я знаю проти мене підіймаються сили. І можливо мене не залишать в живих. Вони можуть погубити мене через те, що їх гроші 70 років були в біді. Але я готовий".

Згідно з рішенням індійського уряду, що набуло чинності 9 листопада, запроваджений обмін купюр номіналом 500 та 1000 рупій (приблизно 7 та 14 євро відповідно) на нові купюри номіналом 200 та 2000 рупій. Старі купюри, відповідно, виводяться з обігу. Обмін можливий лише після зарахування грошей на рахунок. Про цю раптову реформу прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив ввечері 8 листопада. Мета змін — удар по тіньовій економіці та боротьба з корупцією шляхом виведення з обігу “чорної” готівки. Однак опозиція закидає Моді, що уряд завдав удару по населенню: обмін триває дуже довго, з великими чергами. Окрім того, внаслідок реформи з обігу фактично вилучено 86 відсотків індійської валюти.

7. Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї

"Привітайтеся своєю правою рукою, але в лівій тримайте кулак" – як вони і кажуть".

Коли верховний лідер Ірану цитує Кевіна Спейсі з серіалу "Картковий будинок", то 2016 рік дійсно видається дивним. Хаменеї звичайно мав на увазі політику США щодо Ірану, яка поєднує процес укладення договору по ядерним питанням та продовження санкцій в інших сферах. Найбільше питання Ірану в 2017: яку руку Трамп подасть першою?

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лідер Ірану висміяв вибори у США

6. Прем'єр Великої Британії Тереза Мей

"Брексіт означає Брексіт".

Через цю сміливу тавтологію Т.Мей можливо і стала лідером британського уряду на хвилі неочікуваних результатів референдуму щодо виходу країни з ЄС, заявляючи, що саме вона вестиме уряд на вихід з ЄС.

Нагадаємо, що під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.

5. Президент Венесуели Ніколас Мадуро

"Національна асамблея перетворилася на оплот зла і жорстокості, і це не відповідає інтересам нашої країни і нашого народу".

У Венесуелі відбувається багатомісячна політична, економічна і соціальна криза. Мадуро, прийшовши до влади почав боротьбу з опозицією, яка намагалася його усунути з посади. Проте в цій боротьбі постраждали тільки венесуельці, які намагаються тепер покинути країну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президента Венесуели звинуватили у держперевороті



4. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган

"Я не король, я тільки президент".

Після невдалого перевороту в Туреччині, Ердоган наполягав на тому, що він виконує волю народу. При цьому фактично, підсилюючи свій вплив на виконавчу владу. Та заарештовуючи десятки тисяч людей за підозрою у причетності в перевороті. Тому цього року він ще президент, а вже наступного з такою ситуацією в країні може вже й змінить статус.

Сьогодні, 30 грудня спеціальна комісія парламенту Туреччини вранці схвалила проект конституційної реформи, що передбачає перехід на президентську форму правління.

3. Президент Росії Володимир Путін

"Це дуже важливо, хто зробив це?".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не займається хакерськими атаками на державному рівні і не причетна до атак на сервери Національного комітету демократів. Проте докази говорять про інше. І його реакція не дивує, бо так само він говорив, що російські війська не воюють на Донбасі.

2. Президент США Барак Обама

"20 століття було ванною наповненою кров'ю".

Б.Обама мав на увазі, що у 20 столітті націоналізм призводив до війн. Проте 21 століття, зважаючи на події, також претендує на такий опис.

1. Новообраний президент США Дональд Трамп

"Я сам зможу все виправити".

Напевно, у 2017 році Д.Трамп стане центральним персонажем, за яким буде слідкувати увесь світ, зважаючи на його екстравагантні заяви.