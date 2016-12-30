Подборка 25 лучших цитат мировых лидеров за 2016 г.

25. Президент Зибвабве Роберт Мугабе

"Меня считали мертвым, но я, как всегда, воскрес".

Старейший президент мира Мугабе - "динозавр" африканской политики, который выжил. В буквальном смысле. Местная пресса время от времени хоронила его, но это отнюдь не входит в планы африканского политика. В свои 92 года он снова собирается баллотироваться на выборах президента в 2018 году на 8-летний срок каденции.

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24. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари

"Я не знаю к какой партии принадлежит моя жена, но она точно относится к моей кухне, гостиной и к другим комнатам".

Жена лидера Нигерии раскритиковала политику своего мужа по составу Кабинета министров и сказала, что не будет поддерживать своего мужа на следующих выборах. На что он иронически отправил ее на кухню. При этом сказал он это, стоя рядом с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая после этого удивленно на него посмотрела.

23. Министр финансов Китая Лоу Цзивей

"Мы должны признать некоторые политические риски, например, президентские выборы в некоторых странах".

В Китае действительно видят вероятность нелегких отношений с США, и вышеприведенный комментарий это иллюстрирует. Однако действительно ли китайские чиновники готовы к тому, как может измениться внешняя политика США при президентстве Д.Трампа, в частности в вопросе Тайваня? Поэтому в следующем году китайцы будут пристально следить за всеми действиями Д.Трампа.

22. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

"Пока мы не сохраним Ливию как единое целое и не стабилизируем ее, мы не сможем создать гигантский лагерь беженцев на средиземноморском побережье Ливии".

В то время как в Европе развернулся внутренний кризис из-за нашествия мигрантов, некоторые лидеры использовали эту возможность, чтобы попробовать перекроить мир. Например, венгерский популист Орбан решил, что из Ливии надо сделать гигантский лагерь беженцев.

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21. Президент Украины Петр Порошенко

"Европа все еще говорит одним голосом, но есть и страны, в которых уже слишком сильно слышен русский акцент".

Украина, которая фактически находится в состоянии войны с Россией, за два года создала мощную коалицию вокруг себя. Однако Украине все труднее обеспечивать международную поддержку своей дипломатии, учитывая то, что существует угроза прихода к власти в европейских странах сил, которые будут идти на компромиссы с президентом РФ Владимиром Путиным.

20. Министр финансов ЮАР Правин Гордван

"Позвольте мне делать мою работу".

Африку в этом году вообще не было слышно на фоне всех событий в мире. Однако в Южноафриканской республике развернулась политическая борьба. Междоусобные разборки в стране дошли до того, что союзники президента начали политически мотивированное расследование в отношении министра финансов, которого собираются привлечь к уголовной ответственности за мошенничество.

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19. Президент Южноафриканской республики Джейкоб Зума

"Я провел много времени в заключении. И я не боюсь тюрьмы, я сидел там".

Дж.Зума действительно сидел в тюрьме 10 лет во времена режима апартеида вместе с Нельсоном Манделой. Однако в этом году общественный защитник Туле Мадонсела представил доклад, в котором утверждается, что глава государства позволил семье олигархов Гупта индийского происхождения вмешиваться в государственное управление и назначение министров, что вызвало волну возмущения в стране.

18. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

"Это разочарование, даже при условии, что все условия были обеспечены, а вы так и не смогли оправдать доверие Родины".

Бердымухамедов сказал эти слова олимпийской сборной Туркменистана, которая не привезла ни одной медали с Олимпиады в Рио.

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17. Министр обороны Южной Кореи Хан Мин Гу

"Мы до сих пор думаем, что им нужно время, но какие бы цели Северная Корея не ставила, они это делают со скоростью за пределами нашего воображения".

Пока в Южной Корее разбираются с импичментом действующего президента, Северная Корея успешно занимается запусками баллистических ракет. Например, месяц назад они провели учения по отработке ударов по Южной Корее.

16. Кандидат в президенты Австрии от Партии свободы Норберт Гофер

"Никто бы за меня не проголосовал в США".

Австрийцы, конечно, голосовали за ультраправого политика, он получил 46,2% голосов, второй раз проиграв лидеру "зеленых" Александру Ван дер Беллену. Первый тур президентских выборов состоялся в апреле 2016 года, тогда ультраправый Н.Гофер набрал 36% голосов, А.Ван дер Беллен занял второе место. Через месяц состоялся второй тур, и тогда победу одержал А.Ван дер Беллен, опередив Гофера почти на 31 тыс. голосов. Однако результаты голосования были оспорены из-за нарушения и аннулированы Конституционным судом Австрии.

15. Бывший президент Бразилии Инасиу Лула да Силва

"Только Иисус Христос победит меня здесь, в Бразилии".

Лула да Силва стал одним из самых популярных политиков в мире благодаря многочисленным уголовным обвинениям в коррупции, что в конечном счете привело к власти его преемницу Русеф, которая была отправлена в отставку с поста президента Бразилии в этом году из-за коррупции. Самого Лулу да Силву пока еще не судили, и он еще имеет право баллотироваться на пост президента.

14. Президент Сирии Башар Асад

"Политика должна быть смесью между вашими интересами и тем, как вы достигнете своей цели, но, основываясь на ценностях. Это не означает, что цель оправдывает средства, так как для преступников цель оправдывает средства, даже незаконные и аморальные".

Личные ценности Башара Асада в таком случае очевидны.

Напомним, что Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун возложил ответственность за ситуацию в Сирии и гибель 300 тыс. человек на действующего президента Башара Асада.

13. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес

"О чем здесь надо беспокоиться?".

Эстонцы имеют причины беспокоиться из-за критики от новоизбранного президента США Д.Трампа относительно ценностей НАТО, причем один из советников Д.Трампа назвал Эстонию "пригородом Санкт-Петербурга", но по меньшей мере один из лидеров страны сделал храбрый вид и ответил на это.

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12. Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци

"При нынешней системе "кошка на автомагистрали между Флоренцией и морем продержится дольше, чем правительство".

М.Ренци объявил о своем намерении уйти в отставку после того, как на референдуме большинство итальянцев отбросило инициированную им конституционную реформу, которая предусматривала уменьшение частоты смены правительств. Референдум провалился, и Ренци ушел, прослужив всего 1000 дней на должности.

Президент Италии Серджо Маттарелла 7 декабря принял отставку премьер-министра страны Маттео Ренци.

11. Президент Филиппин Родриго Дутерте

"Я ездил по Давао на мотоцикле и патрулировал улицы, ища неприятности. Я действительно искал столкновений, где я мог бы убить. Он однажды так убил подозреваемого в распространении наркотиков. Таким образом он хотел показать сотрудникам полиции "если я могу сделать это, почему и вы не можете".

С 1 июля уже зафиксировали около 6000 смертей, связанных с борьбой Р.Дутерте с наркоторговцами.

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10. Папа Римский Франциск

"Я думаю, что СМИ должны быть более понятными, более прозрачными и не опускаться - извините - до копрофилии, то есть постоянного желания рассказывать о скандалах и гадостях, даже если это правда".

По его словам, люди не могут сделать серьезных выводов о той или иной ситуации, если СМИ преподносят им только часть правды, а не общую картину.

9. Кандидат в президенты Франции от Национального фронта Жан-Мари Ле Пен

"Пришло время возродиться национальным государствам".

Вопрос заключается в том, пришло это время для ультраправого Национального фронта. Ле Пен, харизматичный лидер ультраправой партии, известна популистскими заявлениями, является фаворитом в президентской гонке и вероятно пройдет во второй тур президентских выборов во Франции.

8. Премьер-министр Индии Нарендра Моди

"Я знаю против меня поднимаются силы. И возможно меня не оставят в живых. Они могут погубить меня потому, что их деньги 70 лет были в беде. Но я готов".

Согласно решению индийского правительства, которое вступило в силу 9 ноября, введен обмен купюр номиналом 500 и 1000 рупий (примерно 7 и 14 евро соответственно) на новые купюры номиналом 200 и 2000 рупий. Старые купюры, соответственно, выводятся из обращения. Обмен возможен только после зачисления денег на счет. Об этой реформе премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил вечером 8 ноября. Цель изменений - удар по теневой экономике и борьба с коррупцией путем вывода из обращения "черной" наличности. Однако оппозиция обвиняет Моди, что правительство нанесло удар по населению: обмен продолжается очень долго, с большими очередями. Кроме того, в результате реформы из обращения фактически изъято 86 процентов индийской валюты.

7. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи

"Поздоровайтесь своей правой рукой, но в левой держите кулак" - как они и говорят ".

Если верховный лидер Ирана цитирует Кевина Спейси из сериала "Карточный дом", то 2016 г. действительно кажется странным. Хаменеи конечно имел в виду политику США в отношении Ирана, которая сочетает процесс заключения договора по ядерным вопросам и продление санкций в других сферах. Самый большой вопрос Ирана в 2017: какую руку Трамп подаст первой?

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6. Премьер Великобритании Тереза Мэй

"Брексит означает Брексит".

Из-за этой смелой тавтологии Т.Мей возможно и стала лидером британского правительства на волне неожиданных результатов референдума по выходу страны из ЕС, заявляя, что именно она будет вести правительство на выход из ЕС.

Напомним, что во время референдума в июне 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

5. Президент Венесуэлы Николас Мадуро

"Национальная ассамблея превратилась в оплот зла ​​и жестокости, и это не соответствует интересам нашей страны и нашего народа".

В Венесуэле происходит многомесячный политический, экономический и социальный кризис. Мадуро, придя к власти начал борьбу с оппозицией, которая пыталась его сместить. Однако в этой борьбе пострадали только венесуэльцы, которые пытаются теперь покинуть страну.

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4. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

"Я не король, я только президент".

После неудавшегося переворота в Турции, Эрдоган настаивал на том, что он выполняет волю народа. При этом фактически усиливая свое влияние на исполнительную власть. И арестовывая десятки тысяч человек по подозрению в причастности к перевороту. Поэтому в этом году он еще президент, а уже в следующем с такой ситуацией в стране может и изменить статус.

Сегодня, 30 декабря специальная комиссия парламента Турции утром одобрила проект конституционной реформы, которая предусматривает переход на президентскую форму правления.

3. Президент России Владимир Путин

"Это очень важно, кто сделал это?".

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не занимается хакерскими атаками на государственном уровне и не имеет отношения к атакам на серверы Национального комитета демократов. Однако доказательства говорят о другом. И его реакция не удивляет, потому что так же он говорил, что российские войска не воюют на Донбассе.

2. Президент США Барак Обама

"20 век был ванной, наполненной кровью".

Б.Обама имел в виду, что в 20 веке национализм приводил к войнам. Однако 21 век, несмотря на эти события, также претендует на такое описание.

1. Новоизбранный президент США Дональд Трамп

"Я сам смогу все исправить".

Наверное, в 2017 году Д.Трамп станет центральным персонажем, за которым будет следить весь мир, несмотря на его экстравагантные заявления.