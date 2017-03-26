Під посольство Білорусі в Києві прийшло близько сотні людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Близько сотні людей у неділю ввечері прийшли під посольство Білорусі у Києві, передає УНН з посиланням на BBC Україна.
Активісти закликають, зокрема, звільнити затриманих під час нещодавніх акцій у Мінську.
Учасники акції в Києві тримають прапори Білорусі і саморобні плакати. Вони принесли гітару, співають пісні, а також скандують: "Де Статкевич"?
Зазначимо, Микола Статкевич - лідер білоруського протесту. Опозиційні активісти заявляють, що вже два дні не можуть із ним зв'язатися.
Нагадаємо, 25 березня представники правоохоронних органів перешкоджали збору учасників “Маршу розсерджених білорусів”, який опозиція мала намір провести в центрі Мінська у зв’язку зі святкуванням Дня волі.
Сьогодні, 26 березня білоруська опозиція вирішила провести черговий мітинг у знак протесту проти насильницького придушення та арештів активістів з нагоди Дня Волі у суботу.
Як повідомляв УНН, у Бобруйську затримали більше 15 учасників акції протесту, троє з них — журналісти.
У посольстві США в Білорусі і Європейському союзі засудили затримання активістів у Мінську.
Також нагадаємо, одесити зібралися під Генеральним консульством Білорусі.