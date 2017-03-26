Под посольство Беларуси в Киеве пришло около сотни человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Около сотни человек в воскресенье вечером пришли под посольство Беларуси в Киеве, передает УНН со ссылкой на BBC Украина.
Активисты призывают, в частности, освободить задержанных во время недавних акций в Минске.
Участники акции в Киеве держат флаги Беларуси и самодельные плакаты. Они принесли гитару, поют песни, а также скандируют: "Где Статкевич"?
Отметим, Николай Статкевич - лидер белорусского протеста. Оппозиционные активисты заявляют, что уже два дня не могут с ним связаться.
Напомним, 25 марта представители правоохранительных органов препятствовали сбора участников "Марша рассерженных белорусов", который оппозиция намеревалась провести в центре Минска в связи с празднованием Дня свободы.
Сегодня, 26 марта белорусская оппозиция решила провести очередной митинг в знак протеста против насильственного подавления и арестов активистов по случаю Дня Воли в субботу.
Как сообщал УНН, в Бобруйске задержали более 15 участников акции протеста, трое из них - журналисты.
В посольстве США в Беларуси и Европейском союзе осудили задержания активистов в Минске.
Также напомним, одесситы собрались под Генеральным консульством Беларуси.