Перші вибори в ОТГ: поліція взяла виборчі дільниці під цілодобову охорону
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Поліція забезпечує правопорядок біля виборчих дільниць на перших місцевих виборах в об’єднані територіальні громади, що відбуваються сьогодні в 23 регіонах держави. Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає УНН.
Так, 22 грудня заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради за участі керівників територіальних підрозділів наголосив, що для проведення перших місцевих виборів утворено 119 територіальних виборчих комісій. Станом на 7 ранку виборчі бюлетені отримали всі дільничні виборчі комісії. Відтак поліція взяла їх під цілодобову охорону.
Заступник Голови Нацполіції зазначив, що поліція продовжує забезпечувати безпеку та правопорядок під час виборчого процесу.
Як повідомили в управлінні, з початку передвиборчої кампанії поліція зареєструвала 47 порушень, пов’язаних з виборчим процесом. Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією – 14 фактів, підкупом виборців – 5 та фальсифікація виборчих документів – 4 факти. За 7 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як повідомляв УНН, у неділю, 22 грудня, в 86 об’єднаних територіальних громадах стартували перші місцеві вибори.