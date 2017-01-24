Перевірки Мінприроди у сфері небезпечних відходів назвали незаконними, підприємці об’єднуються для захисту свого бізнесу

“Ситуація поводження з небезпечними відходами є критичною. Ця ситуація обумовлена декількома негативними факторами, але рівень шкоди, який може бути нанесений небезпечними відходами змусив представників різних підприємств, які займалися і займаються довгі роки утилізацією небезпечних відходів об’єднатися”, — сказав К.Косоуров.

Ініціативу створення такого громадського руху підтримали та прокоментували утилізатори небезпечних відходів, які у своїй діяльності зіштовхнулися із протиправними, на їх переконання, діями Мінприроди.

Так, наприклад, представник іноземної компанії “Буревій”, яка є інвестором заводу “Еко-нова” В’ячеслав Пилипчук розповів, що лише завдяки Державній Регуляторній службі їм вдалося відновити ліцензію, яку неправомірно анулювало міністерство екології та природних ресурсів.

“Підприємство було побудовано у Житомирській області з „нуля“ і воно спеціалізується на утилізації небезпечних відходах, а саме пестицидах, гербіцидах і тари з — під агрохімікатів, це основний спектр чим ми займаємося. Після призначення нового міністра екології О.Семерака, на наше підприємство почали здійснюватися рейдерські атаки. На підприємство приїздили воєнізовані групи, автобуси і все це закінчувалося одночасно з перевірками. Після проведення перевірки нашу компанію позбавили ліцензії наказам Мінприроди. Після чого ми звернулися у Регуляторну службу і відстояли наші права.

На сьогоднішній день ми працюємо і сподіваємося, що будемо працювати. Але ми тут зібралися тому, що така ситуація як у нас, відбувається ще з рядом підприємств, які займаюся цією діяльністю. Я хочу наголосити, що утилізація небезпечних відходів дуже важлива діяльність і якщо ми цим не будемо займатися і Мінприроди не буде це підтримувати, то у нас буде набагато гірша ситуація, ніж є зараз у Львові”, — наголосив В.Пилипчук.

У свою чергу виконавчий директор підприємства “СП-ЕКОНІКА” Олександр Булгаков, розповів, що його підприємство з утилізації небезпечних першочергово працювало у м. Горлівка. У зв’язку із загостренням ситуації на Сході країни, він планував перереєструвати підприємство на підконтрольну Україні територію, однак Мінприроди анулювало ліцензію на здійснення їх діяльності. Тож він, зважаючи на власний досвід, закликав утилізаторів небезпечних відходів об’єднатися, аби захистити свій бізнес та зберегти робочі місця.

“Наше підприємство "Еконіка" було зареєстровано кілька років тому у місті Горлівка. Там підготовлені складські приміщення для тимчасового зберігання небезпечних відходів та обладнання для переробки нафтовмісних відходів. Була отримана вся дозвільна документація і ліцензія від Мінприроди. Але у зв’язку із ситуацією на Сході України виникло гостре питання про перереєстрацію підприємства на підконтрольну Україні територію і зміну дислокації підприємства та переселення співробітників. Була підібрана площадка у Київській області , разом з підприємством сюди переїхало близько 12 сімей.

Але у жовтні 2016 року Мінприроди провело перевірку нашого підприємства і, не зважаючи на діючу законодавчу заборону про мораторій на перевірку суб’єктів господарювання в зоні проведення АТО, куди ми теж відносимося, анулювало нашу ліцензію. Хочу наголосити, що у працівників Міприроди не було можливості приїхати на місце здійснення господарської діяльності підприємства в м. Горлівку, тому вони приїхали перевіряти нас на нову площадку, на яку до сьогоднішнього дня триває процес оформлення дозвільних документів. Основою для анулювання ліцензії послужив акт про надання недостовірних даних на момент отримання ліцензії. І тут виникає питання, яким чином представники Міприроди можуть робити висновок про недостовірність даних, не виїзжаючи на місце діяльності підприємства. І ми до сьогоднішнього дня не знаємо, які дані не є достовірними. На сьогоднішній день діяльність підприємства призупинена” , - розповів О.Булгаков.

Окрім того, виконавчий директор “Фундації розвитку екологічних та енергетичних ринків” Олексій Пиріков розповів, що перевірка їхньою організацією утилізаторів небезпечних відходів показала, що серед підприємств, які нещодавно отримали ліцензію від Мінприроди існують і фіктивні утилізатори.

“Нашою організацією було проведено перевірку підприємств, які займаються утилізацією небезпечних відходів, а саме їх матеріально — технічної бази, стану, їх фактичного місця знаходження, яке вказане на офіційному сайті Мінприроди. Деякі підприємства, які отримали ліцензію, не мають фактичної адреси виробництва, більш того на вказаній фактичній адресі знаходяться або АЗК, або інші підприємства. Наприклад, ТОВ "Еко-груп“, яке знаходиться неподалік від Києва і на місці реєстрації знаходиться сільськогосподарський комплекс, і ніякої утилізації там не може бути в жодному разі... Також були виявлені споруди у яких так звані „утилізатори“ приймають сміття, а потім просто виїжджають”, — розповів О.Пиріков.

У зв’язку з неефективним виконанням своїх функцій з боку профільного міністерства, учасники ринку мають намір взяти ці повноваження на себе.

“Ринок поводження з небезпечними відходами характеризується відсутністю контролю, відсутністю регуляції, відсутністю достатньої відповідальності за незаконні дії. Більш того, ринку як такого не існує. Не існує механізму ціноутворення, не існує цивілізованого поводження суб’єктів господарювання з небезпечними відходами, які у них утворюються і мають статус небезпечних. Деякі підприємства дозволяють собі не здавати відходи на утилізацію. Комунальні підприємства не мають коштів на збирання і передачу на утилізацію таких відходів. Тож у зв’язку із всім вищесказаним, ми пропонуємо створити на базі нашої Асоціації громадський рух з незалежного контролю учасників ринку, а саме переробників і утилізаторів.

Ми розробили положення про технічні вимоги до кандидатів. Ці вимоги наближені до європейських норм. І ми створюємо таку площадку, яка дозволить у професійно — громадському режимі, із залученням експертів і громадських екологічних асоціацій зібрати інформацію по реальному сектору цього ринку. Ми запрошуємо всіх переробників на добровільних засадах пройти такий аудит.

Дані цього аудиту будуть доступні на нашому сайті і таким чином ми внесемо позитивні меседжі. В першу чергу утворювачам відходів буде надано інформацію про реальних переробників. Ми надаємо можливість переробникам отримати фахове галузеве об’єднання, яке здатне захищати і гарантувати, що всі учасники цієї асоціації мають достатньо потенціалу і обладнання виконувати ті чи інші відходи. І таким чином ми допоможемо регулятору видачі ліцензій по поводженню з небезпечними відходами отримати оцінку учасників ринку”, — резюмував К.Косоуров.

Нагадаємо, за переконання екологів, перевірки Мінприроди на ринку поводження небезпечних відходів направлені на очищення сфери “для своїх”.

Нещодавно на “Prozorro” було виявлено сумнівний тендер між “Південною залізницею” та підконтрльним Мінприроди державним підприємством “Укреко-ойл” на утилізацію небезпечних відходів. ДП “Укреко-ойл”, не маючи власної бази для утилізації небезпечних відходів, але бажаючи виграти тендер, залучило у якості субпідрядників ТОВ “Микитртуть”, що знаходиться на окупованій території та вказало їх в якості субпідрядників виконання послуг.

Однак виявилося, що таке залучення було зроблено ДП “Укреко-ойл” всліпу. Директор ТОВ “Микитртуть” дізнався про те, що документи його підприємства фігурують в тендерній пропозиції ДП “Укреко-ойл” від Всеукраїнської екологічної ліги, яка почала бити на сполох.

При цьому у Мінприроди не змогли прокоментувати вказану ситуацію, вказавши, що розпорядником коштів є “Південна залізниця”.