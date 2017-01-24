Проверки Минприроды в сфере опасных отходов назвали незаконными, предприниматели объединяются для защиты своего бизнеса

"Ситуация обращения с опасными отходами является критической. Эта ситуация обусловлена ​​несколькими негативными факторами, но уровень вреда, который может быть нанесен опасными отходами заставил представителей различных предприятий, которые занимались и занимаются долгие годы утилизацией опасных отходов объединиться ", - сказал К.Косоуров.

Инициативу создания такого общественного движения поддержали и прокомментировали утилизаторы опасных отходов, которые в своей деятельности столкнулись с противоправными, по их мнению, действиями Минприроды.

Так, например, представитель иностранной компании "Ураган", которая является инвестором завода "Эко-нова" Вячеслав Пилипчук рассказал, что только благодаря государственной регуляторной службе им удалось восстановить лицензию, которую неправомерно аннулировало министерство экологии и природных ресурсов.

"Предприятие было построено в Житомирской области с" нуля "и оно специализируется на утилизации опасных отходов, а именно пестицидов, гербицидов и тары из - под агрохимикатов, это основной спектр чем мы занимаемся. После назначения нового министра экологии О.Семерака, на наше предприятие начали осуществляться рейдерские атаки. На предприятие приезжали военизированные группы, автобусы и все это заканчивалось одновременно с проверками. После проведения проверки нашу компанию лишили лицензии приказом Минприроды. После чего мы обратились в Регуляторную службу и отстояли наши права.

На сегодняшний день мы работаем и надеемся, что будем работать. Но мы здесь собрались потому, что такая ситуация как у нас, происходит еще с рядом предприятий, что занимаются этой деятельностью. Я хочу подчеркнуть, что утилизация опасных отходов очень важная деятельность и если мы этим не будем заниматься и Минприроды не будет это поддерживать, то у нас будет гораздо хуже ситуация, чем сейчас во Львове ", - подчеркнул В.Пилипчук.

В свою очередь исполнительный директор предприятия "СП-ЭКОНИКА" Александр Булгаков рассказал, что его предприятие по утилизации опасных очередь работало в г. Горловка. В связи с обострением ситуации на Востоке страны, он планировал перерегистрировать предприятие на подконтрольную Украине территорию, однако Минприроды аннулировало лицензию на осуществление их деятельности. Поэтому он, исходя из собственного опыта, призвал утилизаторов опасных отходов объединиться, чтобы защитить свой бизнес и сохранить рабочие места.

"Наше предприятие " Эконика " было зарегистрировано несколько лет назад в городе Горловка. Там подготовлены складские помещения для временного хранения опасных отходов и оборудование для переработки нефтесодержащих отходов. Была получена вся разрешительная документация и лицензия от Минприроды. Но в связи с ситуацией на Востоке Украины возник острый вопрос о перерегистрации предприятия на подконтрольную Украине территорию и изменение дислокации предприятия и переселения сотрудников. Была подобрана площадка в Киевской области, вместе с предприятием сюда переехало около 12 семей.

Но в октябре 2016 года Минприроды провело проверку нашего предприятия и, несмотря на действующий законодательный запрет о моратории на проверку субъектов хозяйствования в зоне проведения АТО, куда мы тоже относимся, аннулировало нашу лицензию. Хочу подчеркнуть, что у работников Миприроды не было возможности приехать на место осуществления хозяйственной деятельности предприятия в г. Горловку, поэтому они приехали проверять нас на новую площадку, на которую до сегодняшнего дня продолжается процесс оформления разрешительных документов. Основой для аннулирования лицензии послужил акт о предоставлении недостоверных данных на момент получения лицензии. И здесь возникает вопрос, каким образом представители Миприроды могут делать вывод о недостоверности данных, не выезжая на ​​место деятельности предприятия. И мы до сегодняшнего дня не знаем, какие данные не являются достоверными. На сегодняшний день деятельность предприятия приостановлена ​​", - рассказал А.Булгаков.

Кроме того, исполнительный директор "Фонда развития экологических и энергетических рынков" Алексей Пириков рассказал, что проверка их организацией утилизаторов опасных отходов показала, что среди предприятий, которые недавно получили лицензию от Минприроды существуют и фиктивные утилизаторы.

"Нашей организацией была проведена проверка предприятий, которые занимаются утилизацией опасных отходов, а именно их материально - технической базы, состояния, их фактического нахождения, указанного на официальном сайте Минприроды. Некоторые предприятия, которые получили лицензию, не имеют фактического адреса производства, более того на указанном фактическом адресе находятся или АЗК, или другие предприятия. Например, ООО "Эко-групп", которое находится недалеко от Киева и на месте регистрации находится сельскохозяйственный комплекс, и никакой утилизации там не может быть ни в коем случае ... Также были обнаружены сооружения в которых так называемые "утилизаторы" принимают мусор, а потом просто выезжают ", - рассказал А.Пириков.

В связи с неэффективным выполнением своих функций со стороны профильного министерства, участники рынка намерены взять эти полномочия на себя.

"Рынок обращения с опасными отходами характеризуется отсутствием контроля, отсутствием регуляции, отсутствием достаточной ответственности за незаконные действия. Более того, рынка как такового не существует. Не существует механизма ценообразования, не существует цивилизованного поведения субъектов хозяйствования с опасными отходами, которые у них образуются и имеют статус опасных. Некоторые предприятия позволяют себе не сдавать отходы на утилизацию. Коммунальные предприятия не имеют средств на сбор и передачу на утилизацию таких отходов. Поэтому в связи со всем вышесказанным, мы предлагаем создать на базе нашей Ассоциации общественное движение независимого контроля участников рынка, а именно переработчиков и утилизаторов.

Мы разработали положение о технических требованиях к кандидатам. Эти требования приближены к европейским нормам. И мы создаем такую ​​площадку, которая позволит в профессионально - общественном режиме, с привлечением экспертов и общественных экологических ассоциаций собрать информацию по реальному сектору этого рынка. Мы приглашаем всех переработчиков на добровольных началах пройти такой аудит.

Данные этого аудита будут доступны на нашем сайте и таким образом мы внесем положительные месседжи. В первую очередь образователям отходов будет предоставлена ​​информация о реальных переработчиках. Мы предоставляем возможность переработчикам получить профессиональное отраслевое объединение, которое способно защищать и гарантировать, что все участники этой ассоциации имеют достаточно потенциала и оборудования перерабатывать те или иные отходы. И таким образом мы поможем регулятору выдачи лицензий по обращению с опасными отходами получить оценку участников рынка ", - резюмировал К.Косоуров.

Напомним, по мнению экологов, проверки Минприроды на рынке обращения опасных отходов направлены на очистку сферы "для своих".

Недавно на "Prozorro" было обнаружено сомнительный тендер между "Южной железной дорогой" и подконтрольным Минприроды государственным предприятием "УКРЭКО-ойл" на утилизацию опасных отходов. ГП "УКРЭКО-ойл", не имея собственной базы для утилизации опасных отходов, но желая выиграть тендер, привлекло в качестве субподрядчиков ООО "Микитртуть", что находится на оккупированной территории и указало их в качестве субподрядчиков выполнения услуг.

Однако оказалось, что такое привлечение было сделано ГП "УКРЭКО-ойл" вслепую. Директор ООО "Микитртуть" узнал о том, что документы его предприятия фигурируют в тендерном предложении ГП "УКРЭКО-ойл" от Всеукраинской экологической лиги , которая начала бить тревогу.

При этом в Минприроды не смогли прокомментировать указанную ситуацию, указав, что распорядителем средств является "Южная железная дорога".