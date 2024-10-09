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Перенесення зустрічі контактної групи щодо України підтвердило американське командування - dpa

Перенесення зустрічі контактної групи щодо України підтвердило американське командування - dpa

Київ • УНН

 • 15398 перегляди

Зустріч високого рівня по Україні на авіабазі "Рамштайн" перенесено через скасування візиту Байдена до Німеччини. Причиною стала загроза урагану "Мілтон" у США, який викликав серйозне занепокоєння адміністрації.

Запланована на суботу зустріч високого рівня по Україні на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині була відкладена після того, як президент США Джо Байден відмінив свою участь через ураган "Мілтон", з посиланням на американське командування на базі в Рамштайні повідомляє німецьке видання dpa, пише УНН.

Деталі

Оголошення про подальші зустрічі Контактної групи з питань оборони України - органу під керівництвом Сполучених Штатів, який невдовзі буде включений до НАТО, - будуть невдовзі, повідомили в командуванні.

Перенесення саміту, як зазначається, не стало несподіванкою, оскільки Байден мав провести зустріч, але у вівторок вирішив, що не зможе приїхати до Німеччини, а також скасував подальшу подорож до Анголи.

Байден відкладає візит до Німеччини, де мав головувати на "Рамштайні", через ураган Мілтон08.10.24, 17:41 • 16491 перегляд

Адміністрація Байдена висловила серйозне занепокоєння ураганом, потужним штормом, який, імовірно, прямує до регіонів США, включаючи Флориду, яка нещодавно сильно постраждала від урагану "Гелен".

Очікувалося, що президент США прибуде до Берліна у четвер увечері, де він мав зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Байден планував потім вирушити до західної німецької землі Рейнланд-Пфальц на саміт на американській авіабазі в Рамштайні.

Представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт підтвердив, що "запланований на суботу саміт щодо України не відбудеться".

Окрема зустріч, на якій мали бути присутніми Шольц і Байден, а також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон у суботу, також було скасовано, додав Гебештрайт.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який мав супроводжувати президента Байдена у його поїздці, також не поїде до Німеччини.

Слідом за Байденом: Блінкен відкладає візит до Німеччини, де мав відбутися "Рамштайн"09.10.24, 10:31 • 14117 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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