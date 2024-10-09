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Перенос встречи контактной группы по Украине подтвердило американское командование - dpa

Перенос встречи контактной группы по Украине подтвердило американское командование - dpa

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 13:23  •  3162 просмотра

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Встреча высокого уровня по Украине на авиабазе "Рамштайн" перенесена из-за отмены визита Байдена в Германию. Причиной стала угроза урагана «Милтон» в США, который вызвал серьезное беспокойство администрации.

Запланированная на субботу встреча высокого уровня по Украине на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии была отложена после того, как президент США Джо Байден отменил свое участие из-за урагана "Милтон", со ссылкой на американское командование на базе в Рамштайне сообщает немецкое издание dpa, пишет УНН.

Детали

Объявления о дальнейших встречах Контактной группы по вопросам обороны Украины - органа под руководством Соединенных Штатов, который вскоре будет включен в НАТО, - будут вскоре, сообщили в командовании.

Перенос саммита, как отмечается, не стал неожиданностью, поскольку Байден должен был провести встречу, но во вторник решил, что не сможет приехать в Германию, а также отменил дальнейшее путешествие в Анголу.

Байден откладывает визит в Германию, где должен был председательствовать на "Рамштайне", из-за урагана Милтон8 октября 2024, 14:41 • 14416 просмотров

Администрация Байдена выразила серьезную обеспокоенность ураганом, мощным штормом, который, вероятно, направляется к регионам США, включая Флориду, которая недавно сильно пострадала от урагана "Хелен".

Ожидалось, что президент США прибудет в Берлин в четверг вечером, где он должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Байден планировал затем отправиться в западную немецкую землю Рейнланд-Пфальц на саммит на американской авиабазе в Рамштайне.

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что "запланированный на субботу саммит по Украине не состоится".

Отдельная встреча, на которой должны были присутствовать Шольц и Байден, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, также была отменена, добавил Хебештрайт.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который должен был сопровождать президента Байдена в его поездке, также не поедет в Германию.

Вслед за Байденом: Блинкен откладывает визит в Германию, где должен был состояться "Рамштайн"9 октября 2024, 07:31 • 10321 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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