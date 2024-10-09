Перенос встречи контактной группы по Украине подтвердило американское командование - dpa
Киев • УНН
Встреча высокого уровня по Украине на авиабазе "Рамштайн" перенесена из-за отмены визита Байдена в Германию. Причиной стала угроза урагана «Милтон» в США, который вызвал серьезное беспокойство администрации.
Запланированная на субботу встреча высокого уровня по Украине на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии была отложена после того, как президент США Джо Байден отменил свое участие из-за урагана "Милтон", со ссылкой на американское командование на базе в Рамштайне сообщает немецкое издание dpa, пишет УНН.
Детали
Объявления о дальнейших встречах Контактной группы по вопросам обороны Украины - органа под руководством Соединенных Штатов, который вскоре будет включен в НАТО, - будут вскоре, сообщили в командовании.
Перенос саммита, как отмечается, не стал неожиданностью, поскольку Байден должен был провести встречу, но во вторник решил, что не сможет приехать в Германию, а также отменил дальнейшее путешествие в Анголу.
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Администрация Байдена выразила серьезную обеспокоенность ураганом, мощным штормом, который, вероятно, направляется к регионам США, включая Флориду, которая недавно сильно пострадала от урагана "Хелен".
Ожидалось, что президент США прибудет в Берлин в четверг вечером, где он должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Байден планировал затем отправиться в западную немецкую землю Рейнланд-Пфальц на саммит на американской авиабазе в Рамштайне.
Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что "запланированный на субботу саммит по Украине не состоится".
Отдельная встреча, на которой должны были присутствовать Шольц и Байден, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, также была отменена, добавил Хебештрайт.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, который должен был сопровождать президента Байдена в его поездке, также не поедет в Германию.
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