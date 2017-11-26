Переходи для диких тварин можуть з’явитися в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На українських дорогах можуть з’явитися переходи для диких тварин. Про це повідомляє World Wide Fund for Nature в Україні, передає УНН.
Мережа автошляхів та залізничних колій, які сполучають регіони України й далі ведуть до Європи, саме зараз перебуває на етапі планування.
“Ця „велика інфраструктура“ буде збудована через Карпатські гори та зачіпатиме цінні екосистеми, які є невід’ємною частиною природно-заповідного фонду (включно з об’єктами Смарагдової мережі та мережі Natura 2000), й може фрагментувати та негативно впливати на оселища,” — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що над створенням спеціальних переходів працюють екологи та учасники проекту Transgreen, який співфінансується фондами Євросоюзу за допомогою проекту Дунайської транснаціональної програми для підтримки дружніх до довкілля та безпечних транспортних систем.
"Пріоритетом проекту буде підтримка безперешкодних екологічних коридорів, які забезпечуватимуть вільне пересування видів, що зазнають найбільшого впливу від авто та залізничних шляхів: великих хижаків (бурих ведмедів, вовків, рисей) та деяких видів травоїдних“,- зауважили у організації.
Як повідомляв УНН, у зоні відчуження затримали білоруса, який “полював” за рогами оленів.