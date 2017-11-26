Переходы для диких животных могут появиться в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На украинских дорогах могут появиться переходы для диких животных. Об этом сообщает World Wide Fund for Nature в Украине, передает УНН.
Сеть автодорог и железнодорожных путей, соединяющих регионы Украины и дальше ведут в Европу, именно сейчас находится на этапе планирования.
"Эта "большая инфраструктура" будет построена через Карпатские горы и затрагивать ценные экосистемы, которые являются неотъемлемой частью природно-заповедного фонда (включая объектами Изумрудной сети и сети Natura 2000), и может фрагментировать и негативно влиять на оселища," - говорится в сообщении.
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Отмечается, что над созданием специальных переходов работают экологи и участники проекта Transgreen, который финансируется фондами Евросоюза с помощью проекта Дунайской транснациональной программы для поддержки дружественных к окружающей среде и безопасных транспортных систем.
"Приоритетом проекта будет поддержка беспрепятственных экологических коридоров, обеспечивающих свободное передвижение видов, которые испытывают наибольшее влияние авто и железнодорожных путей: крупных хищников (бурых медведей, волков, рысей) и некоторых видов травоядных", - отметили в организации.
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