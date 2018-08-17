Патруль ОБСЄ на Донбасі потрапив під обстріл: МЗС засудило напад
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Україна засудила черговий напад на патруль СММ ОБСЄ, який стався напередодні поблизу непідконтрольного українському урядові населеного пункту Гольмівський. Про це заявила на своїй сторінці в Twitter речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца, передає УНН.
"Рішуче засуджуємо напад на спостерігачів СММ. Їхня безпека та свобода пересування повинні бути гарантовані Росією та формуваннями", - заявила речниця МЗС.
Так, згідно зі звітом СММ, вранці 16 серпня патруль у складі п’яти співробітників місії на двох броньованих автомобілях перебував на північно-східній околиці Гольмівського. Спостерігачі перевіряли, чи дотримується режим тиші, аби робітники КП "Вода Донбасу" могли провести ремонт лінії електропередачі та для перевірки камери СММ біля Майорська.
За даними місії, троє членів патруля перебували ззовні, а двоє залишались в салонах автомобілів СММ. Озброєний автоматом член збройних формувань і робітник КП розмовляли зі спостерігачами, тоді як двоє інших бойовиків з автоматами та двоє робітників КП сиділи в припаркованому неподалік фургоні.
"О 9:14 троє членів патруля СММ, які перебували ззовні автомобілів, почули вибух невизначеного походження приблизно за 500 метрів на північ, а потім ще один вибух невизначеного походження орієнтовно за 500 метрів на південно-південний схід, після чого пролунали близько 10 пострілів зі стрілецької зброї за 100–150 метрів на північ і північний захід. За оцінкою, у випадку двох із цих 10 пострілів кулі пролетіли над головами трьох членів патруля місії, які перебували ззовні автомобілів", - повідомили спостерігачі.
Члени патруля СММ негайно покинули район, після чого благополучно повернулися на передову патрульну базу в Горлівці.
Нагадаємо, в ОБСЄ стурбовані укріпленням бойовиками кулеметних і мінометних позицій на Донбасі.