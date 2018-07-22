Парламент Куби схвалив проект нової конституції країни
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Національна асамблея народної влади (однопалатний парламент) Куби затвердила в неділю проект нової конституції країни. Як повідомило агентство Prensa Latina, документ був прийнятий одноголосно, передає УНН.
З 13 серпня по 15 листопада проект конституції буде винесено на громадське обговорення, в якому, за словами влади, візьмуть участь мільйони кубинців. Потім він повернеться на доопрацювання в парламент, після чого буде винесений на референдум. Дата проведення всенародного голосування поки не оголошена, проте, як очікується, воно відбудеться до кінця нинішнього року.
Необхідність вироблення нової конституції виникла в зв’язку з тим, що з часу прийняття нинішнього основного закону в 1976 році на Кубі відбулися істотні соціально-економічні перетворення. Підготовкою документа займалася спеціальна комісія під керівництвом 87-річного Рауля Кастро, який в квітні покинув пост глави держави, але як і раніше є першим секретарем ЦК Компартії Куби.
У числі ключових змін, які передбачається внести в основний закон, можна назвати визнання приватної власності, встановлення посад президента і прем’єр-міністра, обмеження перебування на найвищій державній посаді двома п’ятирічними термінами і легалізацію одностатевих шлюбів.
Тим часом один з центральних принципів — про соціалістичний характер держави і керівну роль Комуністичної партії в житті суспільства — в новій конституції залишиться незмінним.
Як повідомляв УНН, парламент Куби обговорив проект нової конституції країни.