Пандемія: у Туреччині зафіксували антирекорд інфікувань COVID-19 за останні 45 днів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив в суботу про 1 256 нових випадків зараження коронавірусом, що стало найвищим добовим показником для республіки за останні 45 днів, передає УНН.

“Ми досягли найвищої за останні 45 днів кількості позитивних діагнозів. Чисельність важких пацієнтів, які є нашим критичним показником, також зростає. Давайте всі разом (докладемо зусиль), щоб зменшити кількість нових пацієнтів, кількість тяжкохворих, а також смертей”, — написав він на своїй сторінці в Twitter.

Тим часом напередодні в Туреччині було зафіксовано 1 226 нових випадків зараження коронавірусом нового типу.

Глава МОЗ Туреччини також навів щоденну статистику по країні. “За останні 24 години зроблено 67 214 тестів, виявлено 1 256 випадків (зараження коронавірусом). Померла 21 особа. Тепер загальна кількість померлих становить 5 955, а інфікованих — 248 117”, — додав глава Мінохоронздоров’я республіки. Він зазначив, що одужали 229 972 особи.

SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/g4r2arEtJU

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 15, 2020

19 квітня в Туреччині за добу було зафіксовано 127 смертей. Це найвищий показник з початку поширення коронавірусу в країні. Інфекція була вперше виявлена в Туреччині 10 березня у місцевого жителя, який повернувся з Європи.

Згідно з даними ВООЗ — в Туреччині 246 861 інфікований, 5 934 з них — загинули.

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