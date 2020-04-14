Пандемія коронавірусу: у ЗСУ повідомили про ситуацію з продовольством

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Збройних силах України наразі немає потреби звертатись по допомогу у забезпеченні продуктів харчування до облдержадміністрацій. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Командуванні сил логістики ЗСУ.