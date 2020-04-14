Пандемія коронавірусу: у ЗСУ повідомили про ситуацію з продовольством

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Збройних силах України наразі немає потреби звертатись по допомогу у забезпеченні продуктів харчування до облдержадміністрацій. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Командуванні сил логістики ЗСУ.

“З метою недопущення зривів в організації харчування особового складу Збройних Сил України, у зв’язку зі спалахом в Україні епідемії коронавірусу і відмовою окремих суб’єктів господарювання від підписання договорів про постачання харчових продуктів до військових частин, на виконання рішення Офісу Президента України щодо урегулювання ситуації яка склалась на той час, Збройними силами України було налагоджено взаємодію з головами обласних державних адміністрацій щодо визначення обсягів і термінів постачання продовольства (за необхідності)”, — повідомили в командуванні.

Зазначається, що наразі “потреби у проведенні зазначених заходів в Збройних силах України немає”.

“Харчування особового складу організоване у відповідності до умов діючих договорів про закупівлю харчування (постачання харчових продуктів), укладених Міністерством оборони України із суб’єктами господарювання на 2020 рік”, — підкреслили в ЗСУ.

Варто зазначити, що кілька тижнів тому в мережі поширився документ від імені “Заступника Керівника Офісу Президента”, згідно з яким з 25 березня “може скластися критична ситуація з забезпеченням харчування особового складу” у Збройних Силах України.

Голів ОДА, згідно документа, “просять” бути готовими на безоплатній основі надати харчування для військових частин.

В Офісі Президента викладену в документі інформацію не спростували.

“За інформацією, наданою Департаментом документального забезпечення Офісу Президента України, лист від 18 березня 2020 року № 46-01/153 за підписом заступника Керівника Офісу Президента України А. Коваленка зареєстрований у базі вихідної службової кореспонденції Офісу Президента України”, — повідомили в ОПУ у відповідь на запит УНН.

Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня у Збройних силах України зафіксовано 19 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 

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