Пандемія коронавірусу: через COVID-19 в Італії померли вже 1266 осіб, інфіковано - понад 17 тисяч людей

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Кількість померлих в Італії за останню добу від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу, склала 250, всього з початку спалаху померли 1 266 осіб, пише УНН з посиланням на видання Corriere della Sera, а також дані Міністерства охорони здоров’я Італії.

Про це заявив в п’ятницю глава Департаменту цивільного захисту Анджело Борреллі. Загальна кількість інфікованих в країні на даний момент становить 14 955 повідомив він, або 17 660 випадків загалом.

Раніше повідомлялося про 1016 жертв та 12 839 інфікованих.

Зазначимо, що прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте поширив обмежувальні заходи, які раніше були введені в кількох регіонах, на територію всієї країни. Вони будуть діяти з 10 березня по 3 квітня. Указ про це опубліковано на сайті уряду Італії.

Пересування по країні відтепер дозволено тільки по роботі, для лікування і в разі екстрених ситуацій. Школи та університети закриті — як і музеї, розважальні заклади і спортивні клуби. Масові зібрання, включаючи весілля і похорони, заборонені. Спортивні змагання будуть або скасовувати, або проводити без глядачів. Люди з температурою вище 37,5°C повинні залишатися вдома і звести до мінімуму контакти з оточуючими.

Згодом, Конте в зверненні до нації 11 березня оголосив про введення нових обмежувальних заходів через поширення коронавірусної інфекції. Заява Конте транслювалося в Facebook.

Звернення італійського прем’єра до нації:

По всій Італії закриють більшість магазинів. Виняток зроблять лише для тих, хто продає предмети першої необхідності, такі як продукти харчування і ліки. Газетні і тютюнові кіоски також працюватимуть. Крім того, транспорт, фінансові та виробничі установи продовжать роботу.

Паби, бари і ресторани будуть закриті протягом всього дня. При цьому закладу зможуть продовжити працювати, доставляючи товари на будинок.

“Управляти — значить мати бачення на 360 градусів, — сказав Конте в своєму зверненні. — Цей виклик — тепер ми це вже знаємо добре — пов’язаний зі здоров’ям громадян. Це виклик, який піддає жорсткому випробуванню нашу систему охорони здоров’я. Але він пов’язаний також з підтримкою нашої економіки, нашої виробничої мережі, яка складається з маленьких і середніх підприємств. У рішеннях, які я до сих пір приймав, я враховував разом з усіма міністрами все інтереси, всі фактори. Я уклав угоду з совістю. На першому місці є і буде завжди здоров’я італійців”.

Вулиці Мілана під час пандемії:

Ситуація у Барі:

Вулиці Лечче, де невідомі увімкнули гімн Італії:

Жителі італійських міст в умовах карантину:

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