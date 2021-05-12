Пандемія: коронавірус викликає порушення у роботі мозку майже половини пацієнтів - дослідження

Деталі

“Ми провели перше подібне дослідження на території декількох регіонів планети і виміряли частоту появи всіх можливих нейрофізіологічних проявів хвороби. Найчастіше COVID-19 викликав гостру енцефалопатію — від неї страждало близько 50% пацієнтів, тоді як найрідше він приводив до розвитку менінгіту і мієлопатії, які вразили близько 0,1 — 0,2% хворих”, — пишуть дослідники.

Спостереження за здоров’ям людей, у яких розвиваються найважчі форми COVID-19, показують, що коронавірус вражає не тільки клітини легенів, але і може проникати в певні тільця, що мешкають в інших тканинах тіла, в тому числі всередині слизової оболонки носа, стравоходу, судин і серця.

Ця особливість вірусу, як припускають вчені, може пояснювати те, чому багато хворих страждають не тільки від пневмонії, але також втрачають нюх, відчувають порушення в роботі травної та кровоносної систем. З’ясувалося також, що COVID-19 викликає серйозні порушення в роботі мозку, в тому числі гарячку, тимчасове погіршення пам’яті і зниження розумових здібностей.

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Міжнародний колектив медиків під керівництвом Шеррі Чу, доцента Піттсбурзького університету (США), провела перше масштабне дослідження того, як коронавірусна інфекція впливає на роботу всієї нервової системи і мозку зокрема.

Нейрофізіологічні наслідки

Вчені заручилися підтримкою лікарів з 28 лікарень в 13 країнах, які передали повні історії хвороби понад 3,5 тис. пацієнтів, госпіталізованих з важкими формами COVID-19 в проміжку між березнем і жовтнем 2020 року.

Ці дані включали як результати нейрофізіологічних обстежень, так і скарги пацієнтів на головний біль, погіршення пам’яті і здатністіь думати. Детально проаналізувавши цей масив інформації, Чу і її колеги визначили те, як часто коронавірусна інфекція приводила до появи явних порушень в роботі мозку і всієї нервової системи в цілому.

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Як виявилося, важкі форми COVID-19 не тільки часто викликали головний біль і втрату нюху і смакових відчуттів у приблизно третини пацієнтів, але приводили до розвитку більш серйозних порушень в роботі мозку. Зокрема, дослідники зафіксували гостру форму енцефалопатії у половини хворих, а ще приблизно 10 — 17% пацієнтів тимчасово втрачали свідомість або переживали інсульти різного ступеня тяжкості.

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Багато з подібних збоїв в роботі мозку, відповідно до розрахунків Чу і її колег, значно підвищували ризик загибелі пацієнтів від COVID-19. Зокрема, енцефалопатія збільшувала цю ймовірність приблизно в п’ять разів, а втрата свідомості підвищувала її більш ніж в сім разів.

Цю особливість коронавірусної інфекції, як вважають дослідники, необхідно враховувати при спостереженнях за станом хворих, при підборі терапії для їхнього лікування, а також при визначенні пріоритетів щодо першочерговості вакцинації населення.