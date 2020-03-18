Пандемія COVID-19: Нідерланди планують скасувати "Євробачення-2020", смертність через вірус у країні - зросла

ukru
20 березня, 16:58 • 76527 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 149707 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 246990 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 248909 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 247472 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230764 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 200291 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185867 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146124 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150221 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.5 м/с
65 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

20 березня, 17:24 • 17757 перегляди
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 17610 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 33152 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 31477 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 19927 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 246990 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 248909 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 247472 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230764 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 200291 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 78790 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 26218 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140155 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153773 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113149 перегляди
Актуальне
Пандемія COVID-19: Нідерланди планують скасувати "Євробачення-2020", смертність через вірус у країні - зросла

Пандемія COVID-19: Нідерланди планують скасувати "Євробачення-2020", смертність через вірус у країні - зросла

Київ • УНН

 • 13663 перегляди

КИЇВ. 18 березняю. УНН. Європейський мовний союз (EBU) може вже 18 березня оголосити про скасування конкурсу “Євробачення”, який повинен був пройти в Роттердамі (Нідерланди) в травні, повідомляє Ізраїльська корпорація телерадіомовлення (KAN) з посиланням на неназвані джерела, пише УНН.

На початку березня повідомлялося, що нідерландська телерадіомовна організація (Nederlandse Publieke Omroep, NPO), яка виступає одним з організаторів 65-го конкурсу “Євробачення”, розглядає можливість зміни його формату через поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Однак, за даними KAN, варіант проведення без глядачів виявився неможливим через жорсткі вимоги Міністерства охорони здоров’я Нідерландів.

Організатори “Євробачення-2020” поки не підтверджують інформацію про скасування. Однак на сторінці конкурсу в Twitter 17 березня було розміщено повідомлення, де, зокрема, говориться, що ситуація з поширенням COVID-19 постійно змінюється і організатори повинні це враховувати.

Раніше в NPO заявили, що підтримують тісний контакт з Нідерландським національним інститутом громадської охорони здоров’я і навколишнього середовища (RIVM) і дотримуються його рекомендацій. За даними RIVM на 17 березня, в Нідерландах було виявлено 1705 нових випадків зараження, за останню добу їх кількість збільшилася на 292. У королівстві швидко зростає число загиблих, 6 березня RIVM повідомив про першу смерть хворого COVID-19, до 17 березня загинуло вже 43 людини, в тому числі 19 за останню добу.

An update about the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/z2eWk6Bp3g

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 17, 2020

Додамо, Україну на Євробаченні у Нідерландах має представити гурт Go-A.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.30
Bitcoin
$84,775.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.92
Ethereum
$1,994.33