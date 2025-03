Пандемія COVID-19: Нідерланди планують скасувати "Євробачення-2020", смертність через вірус у країні - зросла

На початку березня повідомлялося, що нідерландська телерадіомовна організація (Nederlandse Publieke Omroep, NPO), яка виступає одним з організаторів 65-го конкурсу “Євробачення”, розглядає можливість зміни його формату через поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Однак, за даними KAN, варіант проведення без глядачів виявився неможливим через жорсткі вимоги Міністерства охорони здоров’я Нідерландів.

Організатори “Євробачення-2020” поки не підтверджують інформацію про скасування. Однак на сторінці конкурсу в Twitter 17 березня було розміщено повідомлення, де, зокрема, говориться, що ситуація з поширенням COVID-19 постійно змінюється і організатори повинні це враховувати.

Раніше в NPO заявили, що підтримують тісний контакт з Нідерландським національним інститутом громадської охорони здоров’я і навколишнього середовища (RIVM) і дотримуються його рекомендацій. За даними RIVM на 17 березня, в Нідерландах було виявлено 1705 нових випадків зараження, за останню добу їх кількість збільшилася на 292. У королівстві швидко зростає число загиблих, 6 березня RIVM повідомив про першу смерть хворого COVID-19, до 17 березня загинуло вже 43 людини, в тому числі 19 за останню добу.

Додамо, Україну на Євробаченні у Нідерландах має представити гурт Go-A.