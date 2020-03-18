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5 марта, 18:37 • 101984 просмотра

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Пандемия COVID-19: Нидерланды планируют отменить "Евровидение-2020", смертность из-за вируса в стране - выросла

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КИЕВ. 18 березняю. УНН. Европейский вещательный союз (EBU) может уже 18 марта объявить об отмене конкурса “Евровидение”, который должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) в мае, сообщает Израильская корпорация телерадиовещания (KAN) со ссылкой на неназванные источники, пишет УНН.

В начале марта сообщалось, что нидерландская телерадиовещательная организация (Nederlandse Publieke Omroep, NPO), которая выступает одним из организаторов 65-го конкурса “Евровидение”, рассматривает возможность изменения его формата из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Однако, по данным KAN, вариант проведения без зрителей оказался невозможным из-за жестких требования Министерства здравоохранения Нидерландов.

Организаторы “Евровидения-2020” пока не подтверждают информацию об отмене. Однако на странице конкурса в Twitter 17 марта было размещено сообщение, где, в частности, говорится, что ситуация с распространением COVID-19 постоянно меняется и организаторы должны это учитывать.

Ранее в NPO заявили, что поддерживают тесный контакт с Нидерландским национальным институтом общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) и придерживаются его рекомендаций. По данным RIVM на 17 марта, в Нидерландах было обнаружено 1705 новых случаев заражения, за последние сутки их количество увеличилось на 292. В королевстве быстро растет число погибших, 6 марта RIVM сообщил о первой смерти больного COVID-19, до 17 марта погибли уже 43 человека, в том числе 19 за последние сутки.

An update about the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/z2eWk6Bp3g

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 17, 2020

Добавим, Украину на Евровидении в Нидерландах должна представить группа Go-A.

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