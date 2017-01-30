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П.Порошенко розпочав зустріч із Президентом Бундестагу

П.Порошенко розпочав зустріч із Президентом Бундестагу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко проводить зустріч із президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом. Про це прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“Президент України проводить зустріч з Президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом”, — написав С.Цеголко.

Нагадаємо, П.Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.

Планується, що Президент України проведе зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Крім того, запланована зустріч президента з віце-канцлером, міністром закордонних справ ФРН Зігмаром Габріелем.

Як повідомляв УНН, політичний експерт Григорій Перепелиця в коментарі УНН розповів, що Президент України Петро Порошенко на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель добиватиметься запевнення, що Україна не стане предметом глобального торгу.

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