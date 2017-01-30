П.Порошенко розпочав зустріч із Президентом Бундестагу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко проводить зустріч із президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом. Про це прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Президент України проводить зустріч з Президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом”, — написав С.Цеголко.
Нагадаємо, П.Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.
Планується, що Президент України проведе зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Крім того, запланована зустріч президента з віце-канцлером, міністром закордонних справ ФРН Зігмаром Габріелем.
Як повідомляв УНН, політичний експерт Григорій Перепелиця в коментарі УНН розповів, що Президент України Петро Порошенко на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель добиватиметься запевнення, що Україна не стане предметом глобального торгу.