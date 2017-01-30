П.Порошенко начал встречу с Президентом Бундестага

"Президент Украины проводит встречу с Президентом Бундестага Норбертом Ламмертом", - написал С.Цеголко.

Напомним, П.Порошенко начал рабочий визит в Германию.

Планируется, что Президент Украины проведет встречу с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кроме того, запланирована встреча президента с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Как сообщал УНН, политический эксперт Григорий Перепелица рассказал УНН, что Президент Украины Петр Порошенко на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель будет добиваться заверения, что Украина не станет предметом глобального торга.