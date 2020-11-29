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Овочі борщового набору за рік подешевшали на 30%

Овочі борщового набору за рік подешевшали на 30%

Київ • УНН

 • 16226 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Україні за рік ціна на традиційну п'ятірку "борщових" овочів знизилася на 30% - до 32,42 грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Так, у жовтні цього року овочі борщового набору коштували 32,42 грн, тоді як у жовтні минулого року - 46,4 грн, тож за рік овочі борщового набору впали у ціні на майже третину (30,13%):

  • капуста подешевшала на 22,68% - до 5,76 грн/кг;
  • морква - на 10,97% - до 6,90 грн/кг;
  • цибуля - на 39,06% - 5,32 грн/кг;
  • буряк - на 23,68% - до 5,48 грн/кг;
  • картопля - на 41,4% - до 8,96 грн/кг.

За місяць овочі борщового набору дешевшали: капуста - на 4,16%, морква - на 12,88%, цибуля - на 7,16%, буряк - на 4,03%, картопля - на 1,32%.

Загалом за місяць овочі борщового набору впали у ціні на 5,89% - з 34,45 грн у вересні до 32,42 грн у жовтні.

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