Овочі борщового набору за рік подешевшали на 30%

Так, у жовтні цього року овочі борщового набору коштували 32,42 грн, тоді як у жовтні минулого року - 46,4 грн, тож за рік овочі борщового набору впали у ціні на майже третину (30,13%):



капуста подешевшала на 22,68% - до 5,76 грн/кг;



морква - на 10,97% - до 6,90 грн/кг;



цибуля - на 39,06% - 5,32 грн/кг;



буряк - на 23,68% - до 5,48 грн/кг;



картопля - на 41,4% - до 8,96 грн/кг.



За місяць овочі борщового набору дешевшали: капуста - на 4,16%, морква - на 12,88%, цибуля - на 7,16%, буряк - на 4,03%, картопля - на 1,32%.

Загалом за місяць овочі борщового набору впали у ціні на 5,89% - з 34,45 грн у вересні до 32,42 грн у жовтні.