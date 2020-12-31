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ООС: зафіксовано один обстріл із боку бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: зафіксовано один обстріл із боку бойовиків

"Протягом поточної доби, 31 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил практично вздовж всієї лінії розмежування спостерігалася тиша. Проте, одне порушення припинення вогню було зафіксовано поблизу населеного пункту Старогнатівка, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - повідомили у пресцентрі.

Тут збройні формування Російської Федерації здійснили декілька провокативних пострілів в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Також повідомляється, що у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 66 вибухонебезпечних предметів.

"Обстановка в районі проведення операції і надалі контрольована українськими воїнами. Бажаємо в новому 2021-му році стабільності та тиші", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 30 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

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