Оголошено переможців української музичної премії Yuna-2019

Фаворитами конкурсу в цьому році стали гурт The Hardkіss та співачка MARUV. Артисти одержали перемогу відразу у декількох номінаціях. Гурт The Hardkіss став найкращим рок-гуртом, а їхній концерт "Залізна ластівка" став найкращим шоу року, їхній альбом з однойменною назвою також був визнаний найкращим.



Співачка MARUV отримала три нагороди: у номінації "Відкриттям року", “Найкраща пісня іноземною мовою”та "Найкращий дует".

Найкращим виконавцем вже другий рік поспіль визнано MONATIK, а найкращою виконавицею - Джамалу.



А в новій номінації "Найкращий хіп-хоп хіт" перемогла пісня колишньої виховательки дитячого саду з Баришівки Олени Савраненко"Рибки".



Список переможців премії YUNA-2019 у різних номінаціях:

Найкращий виконавець — MONATIK

Найкраща виконавиця — Джамала

Найкращий поп-гурт — KAZKA

Найкращий рок-гурт — The Hardkiss

Найкраща пісня — KAZKA — “Плакала”

Найкраща пісня іншою мовою — MARUV — “Drunk Groove”

Найкращий дует — MARUV & Boosin

Найкращий альбом — The Hardkiss — “Залізна ластівка”

Найкращий відеокліп — MONATIK feat. Надя Дорофеева — “Глубоко”

Відкриття року — MARUV

Найкращий естрадний хіт — NK — “Тримай”

Найкраще концертне шоу — The Hardkiss, “Залізна ластівка”

За особливі досягнення в музиці — “Бумбокс”

Найкращий електронний хіт - MARUV & BOOSIN з треком “Drunk Groove”

Найкращий хіп-хоп-хіт - Alina Pash — “Bitanga”



