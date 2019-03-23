Оголошено переможців української музичної премії Yuna-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Напередодні, 22 березня, в столичному Палаці Спорту відбулася церемонія нагородження переможців української музичної премії Yuna-2019. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Національної музичної премі YUNA.
Фаворитами конкурсу в цьому році стали гурт The Hardkіss та співачка MARUV. Артисти одержали перемогу відразу у декількох номінаціях. Гурт The Hardkіss став найкращим рок-гуртом, а їхній концерт "Залізна ластівка" став найкращим шоу року, їхній альбом з однойменною назвою також був визнаний найкращим.
Співачка MARUV отримала три нагороди: у номінації "Відкриттям року", “Найкраща пісня іноземною мовою”та "Найкращий дует".
Найкращим виконавцем вже другий рік поспіль визнано MONATIK, а найкращою виконавицею - Джамалу.
А в новій номінації "Найкращий хіп-хоп хіт" перемогла пісня колишньої виховательки дитячого саду з Баришівки Олени Савраненко"Рибки".
Список переможців премії YUNA-2019 у різних номінаціях:
Найкращий виконавець — MONATIK
Найкраща виконавиця — Джамала
Найкращий поп-гурт — KAZKA
Найкращий рок-гурт — The Hardkiss
Найкраща пісня — KAZKA — “Плакала”
Найкраща пісня іншою мовою — MARUV — “Drunk Groove”
Найкращий дует — MARUV & Boosin
Найкращий альбом — The Hardkiss — “Залізна ластівка”
Найкращий відеокліп — MONATIK feat. Надя Дорофеева — “Глубоко”
Відкриття року — MARUV
Найкращий естрадний хіт — NK — “Тримай”
Найкраще концертне шоу — The Hardkiss, “Залізна ластівка”
За особливі досягнення в музиці — “Бумбокс”
Найкращий електронний хіт - MARUV & BOOSIN з треком “Drunk Groove”
Найкращий хіп-хоп-хіт - Alina Pash — “Bitanga”
Раніше УНН повідомляв, нагороду Grammy за "Пісню року" отримав Childish Gambino.
Як повідомляв УНН, на українському радіо звучить 57% україномовних пісень.