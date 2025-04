Объявлены победители украинского музыкальной премии Yuna-2019

Фаворитами конкурса в этом году стали группа The Hardkиss и певица MARUV. Артисты получили победу сразу в нескольких номинациях. Группа The Hardkиss стала лучшей рок-группой, а их концерт "Железная ласточка" стал лучшим шоу года, их альбом с одноименным названием также был признан лучшим.



Певица MARUV получила три награды: в номинации "Открытием года", "Лучшая песня на иностранном языке" и "Лучший дуэт".

Лучшим исполнителем уже второй год подряд признан MONATIK, а лучшей исполнительницей - Джамалу.



А в новой номинации "Лучший хип-хоп хит" победила песня бывшей воспитательницы детского сада с Барышевки Елены Савраненко "Рыбки".



Список победителей премии YUNA-2019 в различных номинациях:

Лучший исполнитель - MONATIK

Лучшая исполнительница - Джамала

Лучший поп-группа - KAZKA

Лучшая рок-группа - The Hardkiss

Лучшая песня - KAZKA - "Плакала"

Лучшая песня на другом языке - MARUV - "Drunk Groove"

Лучший дуэт - MARUV & Boosin

Лучший альбом - The Hardkiss - "Железная ласточка"

Лучший видеоклип - MONATIK feat. Надя Дорофеева - "Глубоко"

Открытие года - MARUV

Лучший эстрадный хит - NK - "Держи"

Лучше концертное шоу - The Hardkiss, "Железный ласточка"

За особые достижения в музыке - "Бумбокс"

Лучший электронный хит - MARUV & BOOSIN с треком "Drunk Groove"

Лучший хип-хоп-хит - Alina Pash - "Bitanga"



