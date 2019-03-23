Объявлены победители украинского музыкальной премии Yuna-2019

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 78358 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 174145 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 141091 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 204812 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 250823 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212585 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245693 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208135 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 486800 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241246 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3м/с
76%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32100 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 19211 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 23424 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 25654 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 21310 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 263734 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240175 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 325622 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 486799 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578489 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32102 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 204808 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78921 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75481 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81028 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Объявлены победители украинского музыкальной премии Yuna-2019

Киев • УНН

 • 14014 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Накануне, 22 марта, в столичном Дворце Спорта состоялась церемония награждения победителей украинской музыкальной премии Yuna-2019. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Национальной музыкальной премий YUNA.

Объявлены победители украинского музыкальной премии Yuna-2019

Фаворитами конкурса в этом году стали группа The Hardkиss и певица MARUV. Артисты получили победу сразу в нескольких номинациях. Группа The Hardkиss стала лучшей рок-группой, а их концерт "Железная ласточка" стал лучшим шоу года, их альбом с одноименным названием также был признан лучшим.

Певица MARUV получила три награды: в номинации "Открытием года", "Лучшая песня на иностранном языке" и "Лучший дуэт".

Лучшим исполнителем уже второй год подряд признан MONATIK, а лучшей исполнительницей - Джамалу.

А в новой номинации "Лучший хип-хоп хит" победила песня бывшей воспитательницы детского сада с Барышевки Елены Савраненко "Рыбки".

Список победителей премии YUNA-2019 в различных номинациях:
Лучший исполнитель - MONATIK
Лучшая исполнительница - Джамала
Лучший поп-группа - KAZKA
Лучшая рок-группа - The Hardkiss
Лучшая песня - KAZKA - "Плакала"
Лучшая песня на другом языке - MARUV - "Drunk Groove"
Лучший дуэт - MARUV & Boosin
Лучший альбом - The Hardkiss - "Железная ласточка"
Лучший видеоклип - MONATIK feat. Надя Дорофеева - "Глубоко"
Открытие года - MARUV
Лучший эстрадный хит - NK - "Держи"
Лучше концертное шоу - The Hardkiss, "Железный ласточка"
За особые достижения в музыке - "Бумбокс"
Лучший электронный хит - MARUV & BOOSIN с треком "Drunk Groove"
Лучший хип-хоп-хит - Alina Pash - "Bitanga"

Ранее УНН сообщал, награду Grammy за "Песню года" получил Childish Gambino.

Как сообщал УНН, на украинском радио звучит 57% украиноязычных песен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Культура
Brent
$63.96
Bitcoin
$78,956.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,055.10
Ethereum
$1,575.26