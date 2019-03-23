Объявлены победители украинского музыкальной премии Yuna-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Накануне, 22 марта, в столичном Дворце Спорта состоялась церемония награждения победителей украинской музыкальной премии Yuna-2019. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Национальной музыкальной премий YUNA.
Фаворитами конкурса в этом году стали группа The Hardkиss и певица MARUV. Артисты получили победу сразу в нескольких номинациях. Группа The Hardkиss стала лучшей рок-группой, а их концерт "Железная ласточка" стал лучшим шоу года, их альбом с одноименным названием также был признан лучшим.
Певица MARUV получила три награды: в номинации "Открытием года", "Лучшая песня на иностранном языке" и "Лучший дуэт".
Лучшим исполнителем уже второй год подряд признан MONATIK, а лучшей исполнительницей - Джамалу.
А в новой номинации "Лучший хип-хоп хит" победила песня бывшей воспитательницы детского сада с Барышевки Елены Савраненко "Рыбки".
Список победителей премии YUNA-2019 в различных номинациях:
Лучший исполнитель - MONATIK
Лучшая исполнительница - Джамала
Лучший поп-группа - KAZKA
Лучшая рок-группа - The Hardkiss
Лучшая песня - KAZKA - "Плакала"
Лучшая песня на другом языке - MARUV - "Drunk Groove"
Лучший дуэт - MARUV & Boosin
Лучший альбом - The Hardkiss - "Железная ласточка"
Лучший видеоклип - MONATIK feat. Надя Дорофеева - "Глубоко"
Открытие года - MARUV
Лучший эстрадный хит - NK - "Держи"
Лучше концертное шоу - The Hardkiss, "Железный ласточка"
За особые достижения в музыке - "Бумбокс"
Лучший электронный хит - MARUV & BOOSIN с треком "Drunk Groove"
Лучший хип-хоп-хит - Alina Pash - "Bitanga"
Ранее УНН сообщал, награду Grammy за "Песню года" получил Childish Gambino.
Как сообщал УНН, на украинском радио звучит 57% украиноязычных песен.