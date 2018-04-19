Одна лише публікація Reuters не є приводом для санкцій проти української авіації - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Рада Національної безпеки та оборони не може накласти санкції на українські авіакомпанії лише на підставі оприлюдненої інформації у ЗМІ. Про це у коментарі УНН розповів секретар комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник, коментуючи публікацію російських журналістів у Reuters.
Публікація з’явилася на початку квітня під заголовком “Повітряний слід: як Росія перекидає підкріплення Асаду”, де російські журналісти звинуватили українські авіакомпанії в тому, що вони нібито сприяли Росії в перекиданні військових до Сирії на літаках Airbus A320. Таку інформацію категорично спростовують вітчизняні експерти, розцінюючи як чергову провокацію РФ проти України.
У Комітеті ВР з питань національної безпеки та оборони теж переконані, що публікація Reuters має пройти детальну перевірку, адже “санкції не можуть вводитися просто на підставі матеріалів ЗМІ”, зазначив Вінник.
"... ситуація із двома українськими авіаційними компаніями "Хорс" та "Дарт" вивчається. Для цього є спеціальні міжвідомчі комісії при РНБО, є порядок. Є служба зовнішньої розвідки, яка має відповідні засоби і повноваження вивчити це питання, і прийняти по ньому відповідне дорадче рішення", - наголосив він.
Нагадаємо, у Комітеті ВР з питань національної безпеки та оборони готують законопроект, яким буде передбачено відповідальність за поширення свідомо недостовірної інформації, в тому числі з метою підриву обороноздатності держави.
Раніше УНН повідомляв, що наведені у публікації Reuters відомості щодо участі українських авіакомпаній у перевезенні російських військових до Сирії – не підтвердилися. З 2015 року в українському реєстрі повітряних суден немає літаків з бортовим номером UR-CNU, вказаних у розслідуванні.