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Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

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Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 133,4 млн дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 133,4 млн дол.

Київ • УНН

 • 8129 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 13 січня збільшився на 133,4 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.

За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 13 січня становив 279,5 млн дол., у тому числі у доларах США — 203,0 млн дол.

Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 11 січня збільшився на 15,8 млн дол.

Українські Національні Новини

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