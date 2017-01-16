Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 133,4 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 13 січня збільшився на 133,4 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 13 січня становив 279,5 млн дол., у тому числі у доларах США — 203,0 млн дол.
Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 11 січня збільшився на 15,8 млн дол.