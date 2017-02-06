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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 51674 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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О.Сироїд виступила за ідею щодо відставки міністра В.Черниша

Київ • УНН

 • 10778 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд виступила за ідею щодо відставки міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадима Черниша. Про це вона заявила перед засіданням погоджувальної ради ВР, передає кореспондент УНН.

О.Сироїд виступила за ідею щодо відставки міністра В.Черниша

"Ми будемо вимагати відставки міністра з питань окупованих територій, тому що його діяльність спрямована на підрив української державності. Він, на жаль, виконує російські вказівки, вказівки російського керівництва", - сказала О.Сироїд.

Вона також додала, що фракція "Самопоміч" вимагатиме прийняття парламентом закону "Про окуповану територію України", про відповідальність Росії за окупацію.

При цьому О.Сироїд підкреслила, що торгівля України з окупованою територією є неприйнятною.

Нагадаємо, активісти минулого тижня блокували три залізничні колії на Донбасі.

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