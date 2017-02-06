О.Сироїд виступила за ідею щодо відставки міністра В.Черниша
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд виступила за ідею щодо відставки міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадима Черниша. Про це вона заявила перед засіданням погоджувальної ради ВР, передає кореспондент УНН.
"Ми будемо вимагати відставки міністра з питань окупованих територій, тому що його діяльність спрямована на підрив української державності. Він, на жаль, виконує російські вказівки, вказівки російського керівництва", - сказала О.Сироїд.
Вона також додала, що фракція "Самопоміч" вимагатиме прийняття парламентом закону "Про окуповану територію України", про відповідальність Росії за окупацію.
При цьому О.Сироїд підкреслила, що торгівля України з окупованою територією є неприйнятною.
Нагадаємо, активісти минулого тижня блокували три залізничні колії на Донбасі.